Не тільки "Будапештський меморандум". Які патріотичні марки шалено ростуть у ціні

"Рускій воєнний корабель, іді…!"

Ця марка, випущена 12 квітня 2022 року, стала справжнім символом спротиву. Вона присвячена героїзму прикордонників із острова Зміїний, які відмовилися підкоритися загарбникам. Марка випущена у двох номіналах: для внутрішніх відправлень і міжнародних посилок.

Наклад у 1 мільйон екземплярів розкупили майже миттєво, а черги біля поштових відділень стали своєрідним флешмобом єдності. Це була перша марка, випущена в умовах воєнного стану, і вона заклала основу для подальших патріотичних випусків. Завдяки своєму символізму вона стала справжнім хітом як в Україні, так і за кордоном.

Кілька аркушів знаменитої марки коштують зараз 100 000 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Бенксі та Бородянка

26 лютого 2023 року Україна випустила марку з роботою британського художника Бенксі, створеною на стіні зруйнованого будинку в Бородянці. Графіті зображає хлопчика, який переміг чоловіка, схожого на Володимира Путіна, у поєдинку з дзюдо.

Цей сюжет став метафорою українського спротиву й незламності перед агресором. Марка викликала неабиякий ажіотаж, і біля головпоштамту в Києві вишикувалися черги охочих її придбати. Символіка цієї роботи нагадує всьому світу про силу мистецтва у боротьбі за справедливість. Випуск також допоміг зібрати кошти на відбудову постраждалих регіонів.

Марка з муралом Бенксі коштує 2500 гривень (фото: скриншот Violity.com)

"Будапештський меморандум - це х*я!"

На початку 2025 року Укрпошта випустила марку, натхненну словами президента України Володимира Зеленського про Будапештський меморандум. У цьому документі Україна отримала гарантії безпеки, які, на жаль, виявилися недієвими.

Ця марка швидко стала хітом продажів, зібравши понад 2 мільйони гривень за перші два дні. Вона показала не лише критичне ставлення українців до світової політики, а й їхній гумор і сарказм у найскладніші часи. Цей випуск вкотре підтвердив важливість марки як інструмента комунікації та висловлення національної позиції.

Через кілька днів після виходу у продаж ця марка коштує вже не 600, а 750 гривень (фото: скриншот Violity.com)

"Ласкаво просимо до пекла"

20 вересня 2023 року Укрпошта представила маркований художній конверт із провокативним зображенням Володимира Путіна та девізом "Ласкаво просимо до пекла".

Роботу створив Роман Чалий у межах конкурсу для поштових марок. Цей конверт символізує впевненість у перемозі України та неминучість розплати для агресора.

Популярність конверта підтверджує, що українці охоче підтримують подібні ініціативи, адже вони об'єднують суспільство.

Марка "Ласкаво просимо до пекла" зараз коштує 1500 гривень (фото: скриншот Violity.com)

Чому варто придбати військово-патріотичні марки

З початком війни випуск патріотичних марок став потужним інструментом комунікації та підтримки духу українців. Вони не лише розповідають світу про нашу боротьбу, а й є джерелом фінансування важливих ініціатив. Такі марки об’єднують націю, адже кожен їхній сюжет торкається спільних переживань та прагнень.

Колекціонування цих марок стало новим видом патріотичного руху, де кожна придбана марка - це символ віри в перемогу. Цей тренд продовжує набирати обертів, даруючи українцям натхнення та підтримку в часи випробувань, та ставши гарним способом інвестування.

Марка "Путін в суді" зараз коштує 15000 гривень (фото: скриншот Violity.com)