Не тільки брокколі, а й шоколад. Ці 10 продуктів найкраще знижують рівень холестерину

Що таке холестерин і навіщо його знижувати?

Холестерин необхідний для нормального функціонування організму. Це, серед іншого, компонент клітинних мембран, мієлінової оболонки нервових клітин і попередник синтезу вітаміну D3 і гормонів. Однак надлишок "поганого" холестерину ЛПНЩ може закупорити артерії та збільшити ризик серцевих захворювань, а також інфарктів та інсультів.

Дієтолог Сунні Патель назвала 10 продуктів, які благотворно впливають на здоров’я серця, судин та система кровообігу.

Продукти, які знижують рівень "поганого" холестерину

Цільні зерна містять водорозчинну клітковину, яка знижує "поганий" холестерин ЛПНЩ. Цілі зерна, такі як ячмінь, кіноа, коричневий рис і цільнозерновий хліб, також містять клітковину та поживні речовини, які підтримують здоров’я серця.

Жирна риба - не всі жири шкідливі. Омега-3 жирні кислоти, що містяться в жирній морській рибі, благотворно впливають на роботу мозку і серця, тому їх не варто уникати.

Доведено, що вони знижують рівень тригліцеридів у крові та знижують ризик серцевих захворювань. Холодноводна риба, така як лосось, скумбрія, сардини та форель, є чудовим джерелом омега-3 жирних кислот.

Горіхи, як і риба, вони містять корисні жири, які корисні для здоров’я серця та кровоносної системи. Однак їсти їх слід помірковано. Дослідження 2020 року показало, що вживання лише однієї жмені мигдалю щодня знижує артеріальний тиск. Інше дослідження, опубліковане в Hypertension, доводить, що регулярне вживання волоських горіхів людьми старше 60 років з легкою гіпертонією знижує артеріальний тиск.

Авокадо - фрукт, повний здорових мононенасичених жирів. Завдяки їх вмісту він підвищує хороший холестерин ЛПВЩ і одночасно знижує "поганий". Крім того, авокадо містить більше калію, ніж банани. Калій підтримує роботу нервової та м'язової систем, у тому числі серця, а також відповідає за контроль артеріального тиску.

Бобові, такі як квасоля та сочевиця, вважаються рослинним замінником м’яса, багатим білком, клітковиною та іншими поживними речовинами. Однак, на відміну від них, м'ясо багате нездоровими насиченими жирами, які можуть викликати різке підвищення рівня "поганого" холестерину. Тому краще вибирати бобові і їсти їх 2-3 рази на тиждень.

Фрукти, особливо ягоди, такі як чорниця, чорниця, полуниця та малина, а також яблука, виноград та апельсини, є багатим джерелом флавоноїдів. Ці речовини мають антиоксидантні та протизапальні властивості, тому вони зменшують окислювальний стрес і допомагають регулювати рівень глюкози та інсуліну в крові.

Таким чином, вони підтримують роботу серця, а завдяки вмісту клітковини підтримують травлення та довше забезпечують відчуття ситості. Їжте їх на перекус між прийомами їжі, і вони допоможуть вам скинути зайву вагу, що також позитивно позначиться на роботі серця і рівні холестерину в крові.

Овочі - багаті клітковиною і поживними речовинами, необхідними для нормального функціонування організму. Овочі є основним компонентом дієти, спрямованої на зниження рівня холестерину. Особливо рекомендуються брокколі, морква, шпинат, листова та брюссельська капуста.

Оливкова олія, зокрема першого віджиму містить мононенасичені жири та антиоксиданти. Завдяки цьому вона підтримує роботу серця, зменшує запалення та омолоджує, оскільки усуває вільні радикали, відповідальні за руйнування клітин і, таким чином, старіння організму.

Дослідження показують, що щоденне споживання оливкової олії пов’язане зі зниженням ризику серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та деяких видів раку.

Соєві продукти, такі як тофу, соєве молоко та паста місо, містять рослинні сполуки, які називаються ізофлавонами. Це фітогормони, які сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину. Вони також мають антиоксидантні та протиракові властивості.

Чорний шоколад

Чимало людей будуть раді дізнатися, що темний шоколад також може допомогти знизити рівень поганого холестерину. Однак пам'ятайте, що його повинно бути не менше 70%. какао. До складу такого шоколаду входять цінні флавоноїди та інші антиоксиданти, які можуть позитивно впливати на здоров'я серця і кровоносної системи. Тож тягніться до нього замість печива чи батончиків.