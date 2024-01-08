У ТікТоці з’явився новий челендж: "Тепер їм те, чого боюся" (відео)

В чому суть нового челенджу у ТікТок

Учасники челенджу переважно жінки, які страждають розладом харчової поведінки та не здоровим способом обмежують свій раціон. Їм важко дозволити собі з’їсти щось шкідливе, але вони часто зриваються або ж просто не можуть вибудувати свій раціон.

Так звані виклики "їжі страху" кардинально відрізняються від типових відео у TikTok. Вони не призначені для будь-кого і не несуть в собі розважальну мету. Натомість цей челендж може допомогти тим, хто страждає РХП.

Людина, яка живе з розладом харчової поведінки, включаючи стани нервової анорексії, переїдання та нервової булімії, може розвинути тривогу або страх, пов’язаний з продуктами, які викликають негативні моделі мислення, зазвичай, це шкідлива та жирна їжа.

Вони можуть хвилюватися, що їжа призведе до збільшення ваги, або може порушити встановлене ними правило, наприклад, не вживати певні вуглеводи або використовувати приправи, що містять жир.

Люди, які борються з розладом харчової поведінки або одужують від нього, відчувають внутрішній і справжній страх, коли стикаються з такою їжею. Тому у цьому челенджі беруть участь лише сміливі.

Що роблять автори відео

Кожен, хто наважується зняти відео, де їсть “страшну” для себе страву або їжу, пише власний список на маленьких шматочках паперу, потім дістають щось одне і мають з’їсти це на камеру.

Таким чином людина має позбутися страху та змінити свою думку стосовно певних страв та продуктів, які, на їхню думку, не дозволяють їм будувати здорові відносини з їжею.