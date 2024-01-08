У ТікТоці з’явився новий челендж: "Тепер їм те, чого боюся" (відео)

TikTok заполонив новий челендж, який стосується шкідливої їжі, в межах якого користувачі їдять на камеру те, що бояться їсти.
Про те, в чому саме полягає суть та мета челенджу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) дослідивши соціальну мережу та відео користувачів.
Учасники челенджу переважно жінки, які страждають розладом харчової поведінки та не здоровим способом обмежують свій раціон. Їм важко дозволити собі з’їсти щось шкідливе, але вони часто зриваються або ж просто не можуть вибудувати свій раціон.
Так звані виклики "їжі страху" кардинально відрізняються від типових відео у TikTok. Вони не призначені для будь-кого і не несуть в собі розважальну мету. Натомість цей челендж може допомогти тим, хто страждає РХП.
Людина, яка живе з розладом харчової поведінки, включаючи стани нервової анорексії, переїдання та нервової булімії, може розвинути тривогу або страх, пов’язаний з продуктами, які викликають негативні моделі мислення, зазвичай, це шкідлива та жирна їжа.
Вони можуть хвилюватися, що їжа призведе до збільшення ваги, або може порушити встановлене ними правило, наприклад, не вживати певні вуглеводи або використовувати приправи, що містять жир.
Люди, які борються з розладом харчової поведінки або одужують від нього, відчувають внутрішній і справжній страх, коли стикаються з такою їжею. Тому у цьому челенджі беруть участь лише сміливі.
Кожен, хто наважується зняти відео, де їсть “страшну” для себе страву або їжу, пише власний список на маленьких шматочках паперу, потім дістають щось одне і мають з’їсти це на камеру.
Таким чином людина має позбутися страху та змінити свою думку стосовно певних страв та продуктів, які, на їхню думку, не дозволяють їм будувати здорові відносини з їжею.
@allie.recovers fear food challenge 1: done five year old me is reallll happy after this challenge nobody ever WANTS to be uncomfortable. but it seems far more uncomfortable to stay trapped in an eating disorder forever, than to face my fears now and get closer to a recovered life, one day at a time you wouldn’t tell a child that they didn’t deserve to have their favourite foods - the same applies to you now. this is your reminder to go and eat something that would have made little you happy #fearfood #fearfoodchallenge #eatwithme #foodfreedom #fearfoodjar #challengefearfood #edawarewness #edrecov #edrecocery #edrec0very #rec0very #foodtok #recoveryispossible #recoverytok #edsheeranrecover #edsheeranrecoveryy #edawareness Dream Away - Ramol
@recoverwithem Fear food Friday One of the hardest things yet but I did it and I’m not letting my thoughts ruin my process! #ed #fearfoodchallenge #fearfood #keepfighting #recovorygirl #anarecoveryy #fyp #mentalhealth #edrecov #youcanrecover little freak - favsoundds
@beckylewin difficult one today but we keep fighting #edrec0very #foryou #fearfoodchallenge #fyp #edrecovry #anarecoveryy #fearfood #prorecovery original sound - musicquotes
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