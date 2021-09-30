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Тиктокеры-неудачники ради видео похитили человека во Львове: теперь блогерам придется поплатиться

Автор: Тетяна Самарук

Во Львове тиктокеры среди бела дня силой посадили девушку в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении. Полицейские ввели спецоперацию "Перехват".

Об этом пишет Zaxid.net.

Так, инцидент произошел на проспекте Свободы во Львове. В частности, два парня в балаклавах напали на девушку и силой затолкали ее в автомобиль Mercedes, а затем скрылись.

В полицию позвонили свидетели похищения. Правоохранители в городе ввели план "Перехват". Однако, когда авто с "похитителями" нашли, то оказалось, что все это был пранк, который они снимали для соцсети.

@andriy.gavryliv

Похищение человека в центре города##Львов

оригинальный звук-andriy.gavryliv

Как рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, поступило сообщение о том, что на проспекте Свободы силой затолкали в автомобиль девушку и скрылись в неизвестном направлении.

"Конечно полицейские ввели спецоперацию, начался розыск. Патрульные полицейские обнаружили водителя и остановили его", — рассказали в пресс-службе Нацполіції области.

В то же время на четырех молодых людей, девушку и трех парней в возрасте до 27 лет, составили админпротоколы по статье о мелком хулиганстве. Теперь им грозит штраф 119 гривен или общественные работы.

Ранее мы сообщали, что в Киеве тиктокер на видео разбил взятый напрокат электросамокат.

Также мы писали, что через новый опасный челендж в TikTok ребенок оказался в больнице.

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блогерTikTok