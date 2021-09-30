Тиктокеры-неудачники ради видео похитили человека во Львове: теперь блогерам придется поплатиться

Так, инцидент произошел на проспекте Свободы во Львове. В частности, два парня в балаклавах напали на девушку и силой затолкали ее в автомобиль Mercedes, а затем скрылись.

В полицию позвонили свидетели похищения. Правоохранители в городе ввели план "Перехват". Однако, когда авто с "похитителями" нашли, то оказалось, что все это был пранк, который они снимали для соцсети.

Как рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, поступило сообщение о том, что на проспекте Свободы силой затолкали в автомобиль девушку и скрылись в неизвестном направлении.

"Конечно полицейские ввели спецоперацию, начался розыск. Патрульные полицейские обнаружили водителя и остановили его", — рассказали в пресс-службе Нацполіції области.

В то же время на четырех молодых людей, девушку и трех парней в возрасте до 27 лет, составили админпротоколы по статье о мелком хулиганстве. Теперь им грозит штраф 119 гривен или общественные работы.