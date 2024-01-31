У TikTok з‘явився новий тренд, який знецінює жіночу різність

TikTok часто стає платформою для нових трендів, які далеко не завжди є гарними. Наприклад, новий тренд, який вже встигли заборонити ущільнює жінок та розвиває в них комплекс неповноцінності.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео у TikTok.
Модні тенденції соціальних мереж дуже часто то з’являються, то виходять з моди, але захоплення "ногами легінсами", яке захопило TikTok - це те, чого не чекали користувачі.
Хештег #legginglegs, який вже видалено на платформі та замінено інформацією про розлади харчової поведінки чи невпорядковане харчування - вперше став вірусним після того, як жінки поділилися відео, на яких вони в лосинах для йоги, демонструють щілину між стегнами та вважають це ідеалом краси.
У результаті інші користувачі TikTok відмовилися сприймати такий тренд краси та, заявили, що ця тенденція сприяє розладам харчової поведінки та невпевненості у своєму тілі.
"По суті, це тенденція, яка говорить, що якщо у вас є легінси й ви носите легінси, ваші ноги повинні виглядати в них певним чином. Знову ж таки, це огидно. Не дозволяйте соцмережам говорити вашому тілу, що це тренд", - заявила терапевт.
Цей тренд дійсно дуже сильно впливає на самооцінку жінок, які не мають умовно ідеальних форм та просвіту між стегнами.
"Я плакала протягом останніх 4 годин до того часу, у мене немає "ніг легенсів" і мій коханий весь час намагався мене втішити", - пише одна з користувачів соціальної мережі.
@janedoe0018 original sound - No Name Jane
@the.metcalfes Going to be getting EVERY COLOR! @Enerbloom #lululemondupeleggings #amazonleggingschallenge #leggingsoftiktok #sleighride Sleigh Ride (Sped Up) - The Ronettes
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