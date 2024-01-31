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В TikTok появился новый тренд, который обесценивает женскую разность

У TikTok появился тренд (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Любченко

TikTok часто становится платформой для новых трендов, которые далеко не всегда хороши. Например, новый тренд, который уже успели запретить уплотняющие женщины и развивает в них комплекс неполноценности.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в TikTok.

У TikTok появился тренд, обесценивающий женскую природу

Модные тенденции социальных сетей очень часто то появляются, то выходят из моды, но увлечение "ногами леггинсами", которое захватило TikTok - это то, чего не ждали пользователи.

Хэштег #legginglegs, который уже удален на платформе и заменен информацией о расстройствах пищевого поведения или неупорядоченном питании - впервые стал вирусным после того, как женщины поделились видео, на которых они в лосинах для йоги, демонстрируют щель между бедрами и считают это идеалом красоты.

В результате другие пользователи TikTok отказались воспринимать такой тренд красоты и заявили, что эта тенденция способствует расстройствам пищевого поведения и неуверенности в своем теле.

"По сути, это тенденция, которая говорит, что если у вас есть леггинсы и вы носите леггинсы, ваши ноги должны выглядеть у них определенным образом. Опять же, это отвратительно. Не позволяйте соцсетям говорить вашему телу, что это тренд", - заявила терапевт.

Этот тренд действительно очень сильно влияет на самооценку женщин, у которых нет условно идеальных форм и просвета между бедрами.

"Я плакала за последние 4 часа до тех пор, у меня нет "ног легких" и мой любимый все время пытался меня утешить", - пишет одна из пользователей социальной сети.

@janedoe0018 original sound - No Name Jane
@the.metcalfes Going to be getting EVERY COLOR! @Enerbloom #lululemondupeleggings #amazonleggingschallenge #leggingsoftiktok #sleighride Sleigh Ride (Sped Up) - The Ronettes
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