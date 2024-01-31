В TikTok появился новый тренд, который обесценивает женскую разность

У TikTok появился тренд, обесценивающий женскую природу

Модные тенденции социальных сетей очень часто то появляются, то выходят из моды, но увлечение "ногами леггинсами", которое захватило TikTok - это то, чего не ждали пользователи.

Хэштег #legginglegs, который уже удален на платформе и заменен информацией о расстройствах пищевого поведения или неупорядоченном питании - впервые стал вирусным после того, как женщины поделились видео, на которых они в лосинах для йоги, демонстрируют щель между бедрами и считают это идеалом красоты.

В результате другие пользователи TikTok отказались воспринимать такой тренд красоты и заявили, что эта тенденция способствует расстройствам пищевого поведения и неуверенности в своем теле.

"По сути, это тенденция, которая говорит, что если у вас есть леггинсы и вы носите леггинсы, ваши ноги должны выглядеть у них определенным образом. Опять же, это отвратительно. Не позволяйте соцсетям говорить вашему телу, что это тренд", - заявила терапевт.

Этот тренд действительно очень сильно влияет на самооценку женщин, у которых нет условно идеальных форм и просвета между бедрами.

"Я плакала за последние 4 часа до тех пор, у меня нет "ног легких" и мой любимый все время пытался меня утешить", - пишет одна из пользователей социальной сети.