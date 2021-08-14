TikTok вводит новую функцию для подростков: отныне родители могут быть спокойны

Популярный среди подростков сервис TikTok отныне перестанет присылать Push-сообщения некоторым категориям пользователей.
Об этом говорится на сайте TikTok.
Так, новые ограничения коснутся несовершеннолетних пользователей, чьи родители обеспокоены чрезмерным пользованием приложения TikTok.
Аккаунты подростков в возрасте 13-15 лет не будут получать сообщение после 21:00, а молодежь 16-17 лет - после 22:00.
Как рассказали в компании, подобное ограничение решили внести из-за "безопасности, конфиденциальности и благосостояния сообщества".
Кроме того, соответствующие изменения основаны на обязательствах сообщества. Все потому, что нет финишной черты, когда речь заходит о защите безопасности, конфиденциальности и благополучия.
"Мы работаем с подростками, общественными организациями, родителями и блогерами над дальнейшими инновациями, и мы рады поделиться ими в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении TikTok.
Самый активный сегмент пользователей - дети и подростки до 18 лет. Их в соцсети - 40%.
Благодаря системе "рекомендовано" в TikTok может стать суперпопулярным любой профиль. Секрет прост: каждое 15-секундное видео ранжируется отдельно, поэтому даже в неразгруженном аккаунте одно из случайных видео может стать популярным в приложении и принести тысячи и даже десятки тысяч лайков и новых фанатов - друзей.
Сейчас приложение загрузили более миллиарда раз. Здесь любой может снять 15-секундное видео на телефон и прославиться на весь мир
Ранее мы сообщали, что глава компании-владельца TikTok уходит с поста гендиректора.
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