TikTok вводить нову функцію для підлітків: відтепер батьки можуть бути спокійні

Так, нові обмеження торкнуться неповнолітніх користувачів, чиї батьки стурбовані надмірним користуванням додатку TikTok.

Акаунти підлітків у віці 13-15 років не будуть отримувати повідомлення після 21:00, а молодь 16-17 років - після 22:00.

Як розповіли у компанії, подібне обмеження вирішили внести через "безпеку, конфіденційність та добробут спільноти".

Окрім того, відповідні змінити базуються зобов'язаннях спільноти. Все тому, що немає фінішної межі, коли мова заходить про захист безпеки, конфіденційності та благополуччя.

"Ми працюємо з підлітками, громадськими організаціями, батьками та блогерами над подальшими інноваціями, і ми раді поділитися ними в найближчі місяці" , - йдеться в повідомленні TikTok.

Для кого підходить TikTok

Найактивніший сегмент користувачів — діти та підлітки до 18 років. Їх у соцмережі — 40 %.

Завдяки системі "рекомендовано" у TikTok може стати суперпопулярним будь-який профіль. Секрет простий: кожне 15-секундне відео ранжується окремо, тому навіть у нерозкрученому акаунті одне з випадкових відео може стати популярним у додатку та принести тисячі, ба навіть десятки тисяч лайків і нових фанатів-друзів.

Наразі додаток завантажили більш ніж мільярд разів. Тут будь-хто може зняти 15-секундне відео на телефон і прославитися на весь світ