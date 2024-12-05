TikTok-тренд, що підкорив ЗСУ: хіт "BAM BAM" став мемом і спричинив хвилю пародій

Кліп на пісню "BAM BAM BAM" від виконавців з Румунії - Misha Miller та Alex Velea, став основою для нового вірусного тренду у TikTok. Користувачі платформи активно створюють пародії, де замінюють капелюх із оригінального відео на різноманітні предмети, починаючи від коробок і закінчують кухонними підставками.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає детальніше про виконавців хіта, суть тренду та ділиться з вами найкреативнішими відео.

У кліпі на пісню "BAM BAM BAM" Misha Miller з’являється в таємничому образі: вона одягнена в чорне, а її обличчя приховане вуаллю, яка прикріплена до великого чорного капелюха.

Цей стильний акцент став поштовхом для нового тренду на TikTok, що спонукав користувачів до креативних пародій.

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Основна ідея тренду дуже проста, але виглядає надзвичайно смішно: замість капелюха, як у відео, користувачі використовують абсолютно несподівані предмети, такі як коробки, килимки, автомобільні шини або навіть кухонні підставки.

Ці відео отримують тисячі лайків, а загальна кількість переглядів тренду вже давно перевищила мільйони.

Креативні українські користувачі, зокрема військові, теж не залишилися осторонь.

Що відомо про Misha Miller та Alex Velea

Misha Miller - молдовська співачка, яка на початку своєї кар'єри в 2010 році швидко здобула популярність. За деякими даними, вона зараз проживає в Румунії. Її музику активно підтримують шанувальники, а творчість артистки постійно розвивається.

Alex Velea - відомий 40-річний румунський співак, ведучий і актор. Він став володарем престижної нагороди MTV Europe Music Awards у категорії "Найкращий румунський виконавець".

Успішна співпраця Міши та Алекса привела до створення популярної пісні, яка не лише стала хітом, але й, ймовірно, продовжить здобувати нових прихильників.