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У TikTok з'явився новий флешмоб, який закликає до масового суїциду

Новость на русском → Середа 03 березня 2021 14:25
У TikTok з'явився новий флешмоб, який закликає до масового суїциду У TikTok запустили небезпечний флешмоб (колаж: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

У соцмережі TikTok запустили новий небезпечний флешмоб, який закликає підлітків вчинити масовий суїцид 3 березня.

Такі повідомлення стали з'являтися в постах молодих людей.

"Люди, ви теж чекаєте 3 березня?", "Зустрінемося 3 березня", "Я просто тепер чекаю на 3 березня", Хто знає суть тренда, то знає, зустрінемося 3 березня", - йдеться в постах підлітків в TikTok.

Зазначимо, що соцмережа спробувала протидіяти небезпечним намірам. Провокаційні відео видаляються, а хештеги #3марта, #суицид і #суицидвыход заблоковані. Замість них TikTok показує номер телефону довіри і повідомляє про ресурси підтримки.

Зазначимо, що про небезпечні флешмоби в TikTok заговорили після трагічного випадку в ліцеї Боярки. Дві учениці приєдналися до заклику "випити 40 таблеток і подивитися, що буде".

Школярки випили препарат Дротаверін, після чого одна з них померла. Такий же випадок стався 17 лютого в Умані з тим же препаратом - дві восьмикласниці потрапили в лікарню.

У TikTok запустили новий флешмоб із закликом до масового суїциду.

Також ми писали, що 18 лютого, в Києві в лікарню Охматдит потрапив 15-річний підліток, який також отруївся спазмолітиками.

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