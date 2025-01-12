Тихе валлійське село на краю світу раптом заполонили розгублені туристи: що вони там шукають та чому?

У маленькому валлійському селі виникла несподівана проблема: туристи почали масово відвідувати це місце, шукаючи супермаркет, який... не існує. Цей феномен спричинений помилковою інформацією в Google Maps, яка вводить в оману подорожуючих. Як таке стало можливим?

Чому тихе село на краю світу раптом почало приваблювати туристів та що було з картою, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Помилка в карті

Багато людей, плануючи подорож до валлійського села Сіффіліог, яке знаходиться у графстві Денбігшир у Британії, спираються на Google Maps, де вони знаходять вказівки на супермаркет.

Проблема в тому, що супермаркет, на який вказує картографічний сервіс, насправді не існує. Це спричинило масовий потік туристів, які приїжджають до села, щоб знайти неіснуючий магазин.

Історія цього феномену

Все почалося, коли у Google Maps з'явилася точка з назвою супермаркету Aldi, що не відповідає реальності. Місцеві жителі почали отримувати запитання від туристів, які не могли зрозуміти, чому вони не знаходять цього фантомного супермаркету. Люди практично посеред поля намагаються знайти сучасний супермаркет і не розуміють, чому його там нема.

Але, коли на вузькій сільській стежці застряг молоковоз, який віз продукти до неіснуючого супермаркету, місцеві жителі почали непокоїтися. Згодом було ще декілька вантажних машин з різними продуктами, а водії були збентежені, бо на карті магазин був, а в реальності - ні.

"Одна справа, коли туристи приходять шукати тут Алді, але зовсім інша, коли вантажівка наповнена молоком, забиває дорогу. Ви тоді починаєте хвилюватися, що ж відбувається у світі", - розповів місцевий житель.

Він додав, що якби жителі отримували по фунту за кожну машину, то вже могли б відкрити власний супермаркет.

Незвичайний вплив технологій

Цей випадок - один із багатьох прикладів того, як технології можуть мати неочікувані наслідки. Вигаданий супермаркет став локальною "пам'яткою", що привертає десятки, якщо не сотні людей кожного тижня. Це викликає незручності для місцевих мешканців, оскільки вони змушені пояснювати туристам, що вони потрапили не в те місце.

Згодом цей курйоз надихнув на створення десятки мемів, де люди з порожніми кошикам для покупок блукали по полях або дивилися на табличку: "Ласкаво просимо до Cyffylliog. Тут нема Алді. Спробуйте Денбіг".

Негативний вплив на село

Природно, коли туристи приходять, щоб знайти магазин, якого немає, вони можуть порушувати спокій маленького села.

"Тепер ми маємо нескінчений потік туристів, які з'являються та виглядають розгубленими", - розповів місцевий фермер.

Місцеві жителі відзначають, що такі потоки відвідувачів можуть призвести до збільшення тиску на інфраструктуру та негативно впливати на тиху атмосферу села.

"Люди стукали у двері й запитували, де Aldi, фургони з продуктами, які намагалися знайти неіснуючий пункт прийому, і навіть хлопець із піддоном хліба, який думав, що його найняли, щоб наповнити полиці!" - розповіли місцеві жителі.

Як розв'язали проблему

Місцева влада зауважила, що велика кількість людей, які шукають супермаркет, часто залишають сміття та створюють шум.

Виявилося, що інформація про супермаркет потрапила до Google Maps через помилку попереднього власника, який був магазином, але за кілька років змінився на іншу торгову точку.

Місцеві жителі намагалися видалити шпильку з карт, але безуспішно. Ситуацію змогли розв'язати тільки тоді, коли втрутилася компанія Алді.

Вони підтвердили, що не планують відкривати свій супермаркет в цій місцевості й звернуться до Google, щоб прибрати інформацію.