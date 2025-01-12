Тихое валлийское село на краю света вдруг заполонили растерянные туристы: что они там ищут и почему?

В маленькой валлийской деревне возникла неожиданная проблема: туристы начали массово посещать это место, ища супермаркет, который... не существует. Этот феномен вызван ложной информацией в Google Maps, которая вводит в заблуждение путешественников. Как такое стало возможным?

Почему тихое село на краю света вдруг начало привлекать туристов и что было с картой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Ошибка в карте

Многие люди, планируя путешествие в валлийское село Сиффилиог, которое находится в графстве Денбигшир в Британии, опираются на Google Maps, где они находят указания на супермаркет.

Проблема в том, что супермаркет, на который указывает картографический сервис, на самом деле не существует. Это вызвало массовый поток туристов, которые приезжают в село, чтобы найти несуществующий магазин.

История этого феномена

Все началось, когда в Google Maps появилась точка с названием супермаркета Aldi, что не соответствует реальности. Местные жители начали получать вопросы от туристов, которые не могли понять, почему они не находят этого фантомного супермаркета. Люди практически посреди поля пытаются найти современный супермаркет и не понимают, почему его там нет.

Но, когда на узкой сельской тропинке застрял молоковоз, который вез продукты в несуществующий супермаркет, местные жители начали беспокоиться. Впоследствии было еще несколько грузовых машин с различными продуктами, а водители были смущены, потому что на карте магазин был, а в реальности - нет.

"Одно дело, когда туристы приходят искать здесь Алди, но совсем другое, когда грузовик наполненный молоком, забивает дорогу. Вы тогда начинаете волноваться, что же происходит в мире", - рассказал местный житель.

Он добавил, что если бы жители получали по фунту за каждую машину, то уже могли бы открыть собственный супермаркет.

Необычное влияние технологий

Этот случай - один из многих примеров того, как технологии могут иметь неожиданные последствия. Вымышленный супермаркет стал локальной "достопримечательностью", которая привлекает десятки, если не сотни людей каждую неделю. Это вызывает неудобства для местных жителей, поскольку они вынуждены объяснять туристам, что они попали не в то место.

Впоследствии этот курьез вдохновил на создание десятки мемов, где люди с пустыми корзинам для покупок бродили по полям или смотрели на табличку: "Добро пожаловать в Cyffylliog. Здесь нет Алди. Попробуйте Денбиг".

Негативное влияние на село

Естественно, когда туристы приходят, чтобы найти магазин, которого нет, они могут нарушить спокойствие маленького села.

"Теперь мы имеем бесконечный поток туристов, которые появляются и выглядят растерянными", - рассказал местный фермер.

Местные жители отмечают, что такие потоки посетителей могут привести к увеличению давления на инфраструктуру и негативно влиять на тихую атмосферу села.

"Люди стучали в дверь и спрашивали, где Aldi, фургоны с продуктами, которые пытались найти несуществующий пункт приема, и даже парень с поддоном хлеба, который думал, что его наняли, чтобы наполнить полки!" - рассказали местные жители.

Как решили проблему

Местные власти отметили, что большое количество людей, которые ищут супермаркет, часто оставляют мусор и создают шум.

Оказалось, что информация о супермаркете попала в Google Maps из-за ошибки предыдущего владельца, который был магазином, но за несколько лет сменился на другую торговую точку.

Местные жители пытались удалить шпильку с карт, но безуспешно. Ситуацию смогли разрешить только тогда, когда вмешалась компания Алди.

Они подтвердили, что не планируют открывать свой супермаркет в этой местности и обратятся к Google, чтобы убрать информацию.