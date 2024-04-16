Для тих, хто не може вивчити табличку: вчителька показала китайський спосіб множення чисел

Із множенням в стовпчик учні знайомляться у 3 класі та продовжують більше детально вивчати в 4 класі. Але цей спосіб легко дається не всім. Українська вчителька математики показала китайський метод множення двоцифрових чисел, який захопив мережу.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку вчительки математики Наталії Третяк.
Вчителька запропонувала знайти добуток чисел 32 і 24. Згідно з китайським методом, для цього потрібно побудувати лінії: для першого числа вони мають бути паралельними, для другого - перпендикулярними.
За словами Третяк, далі потрібно обчислити скільки є точок перетину для кожної із цифр у відповіді.
"Перше число у нас 32. Трійка відповідає за десятки, у нас три десятки, отже, ми будуємо три паралельні лінії. Далі у нас дві одиниці, трошечки нижче спускаємося та будуємо дві лінії. Далі наступне число 24. Десятків - 2-ге. Ми будуємо дві перпендикулярні лінії. Далі у нас одиниць 4, тому будуємо трошечки далі чотири лінії. Починаємо рахувати добуток з кінця. Робимо це скільки, скільки в нас є точок перетину", - сказала педагогиня.
Також вчителька зазначила, що такий спосіб легший для тих дітей, яким важко вивчити таблицю множення.
У коментарях під відео користувачі вражені методом та заявили завдяки йому можна полюбити математику:
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