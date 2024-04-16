Для тих, хто не може вивчити табличку: вчителька показала китайський спосіб множення чисел

Деталі китайського способу

Вчителька запропонувала знайти добуток чисел 32 і 24. Згідно з китайським методом, для цього потрібно побудувати лінії: для першого числа вони мають бути паралельними, для другого - перпендикулярними.

За словами Третяк, далі потрібно обчислити скільки є точок перетину для кожної із цифр у відповіді.

"Перше число у нас 32. Трійка відповідає за десятки, у нас три десятки, отже, ми будуємо три паралельні лінії. Далі у нас дві одиниці, трошечки нижче спускаємося та будуємо дві лінії. Далі наступне число 24. Десятків - 2-ге. Ми будуємо дві перпендикулярні лінії. Далі у нас одиниць 4, тому будуємо трошечки далі чотири лінії. Починаємо рахувати добуток з кінця. Робимо це скільки, скільки в нас є точок перетину", - сказала педагогиня.

Також вчителька зазначила, що такий спосіб легший для тих дітей, яким важко вивчити таблицю множення.

Реакція мережі

У коментарях під відео користувачі вражені методом та заявили завдяки йому можна полюбити математику: