"Ти зобов'язана говорити російською": українська співачка розповіла про неадекватну продавчиню
Відома українська співачка Оля Цибульська зараз разом із сином перебуває за кордоном. Там вони натрапили на неадекватну продавчиню.
Про інцидент вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.
Що сказала продавчиня
За словами співачки, коли вони з сином вирішили замовити булки, то їх обслуговувала продавчиня, яка спочатку не розуміла, що від неї хочуть і не видавала решту.
"Я кажу англійською: "Добрий день. Можна, будь ласка, дві булки без нічого". І вона розраховує мене і бере кошти за три. Я кажу: "Вибачте, ви мені дали решту, ніби я купила три, я купила дві", - сказала Оля.
Оля Цибульська розповіла про продавчиню, яка вимагала, щоб вона розмовляла російською мовою (скрін)
Згодом виявилося, що продавчиня добре знає російську мову. Коли жінка дізналася, що Цибульська з України, то вона заявила, що співачка зобов'язана говорити російською.
"І вона до мене починає: "Я тебе не зрозуміла, ти говориш російською?". Я кажу - ні. А вона мені: "А звідки ти?". Кажу, що з України. Вона мені агресивно: "Якщо ти з України, ти зобов'язана говорити російською", - додала артистка.
Однак Оля забрала решту, а продавчиню послала куди подалі.
"Я кажу - ні мадам, стоп, бо я зараз поставлю на місце. У результаті, я забрала решту і послала її на*уй", - підсумувала Цибульська.
Оля Цибульська з сином (instagram.com/cybulskaya)
Нещодавно ми повідомляли, що на брата Олі Цибульської відкрили кримінальне провадження.
Також співачка розповідала, як її переконували в Києві говорити російською мовою.