Ти втрачаєш своє життя? 8 прихованих ознак і реальний план, як все змінити негайно

Багато людей проживають роки, а іноді й усе життя, слідуючи чужим очікуванням замість власних бажань. Вони будують кар'єру, створюють сім'ю, щодня кудись поспішають - і при цьому почуваються спустошеними. Як зрозуміти, що ваше життя йде не за вашим сценарієм, і що потрібно зробити, щоб повернути контроль у свої руки?

Як зрозуміти, що ви живете не своїм життя та що можна змінити, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Ознаки, що ви живете не своїм життям

Ви постійно відчуваєте втому і роздратування без очевидної причини.

Ваші досягнення не приносять радості, а скоріше - полегшення ("нарешті закінчилось").

Ви відчуваєте, що вас ніхто не розуміє, навіть найближчі люди.

Вибір у житті визначають інші: батьки, друзі, соціальні очікування.

Рішення приймаються заради "треба", а не заради "хочу"

Зранку важко прокидатися не тому, що не виспався, а тому, що не хочеться в цей день

Ви часто ставите собі питання: "Це все?"

Ви часто мрієте про зовсім інше життя, ніж те, яке маєте.

"Наче все на місці. Робота є. Друзі є. План на вихідні - є. Але щось не так. Інколи воно приходить тихо - відчуттям, що живеш у чужому сценарії. Що вибори, які колись здавалися логічними, вже не твої. Що мрії давно запаковані у коробку з написом "колись". А життя - ніби серіал, який дивишся не з цікавістю, а з обов'язку", - розповідає експерт.

Чому так відбувається

Більшість із нас ще в дитинстві вчаться відповідати чужим стандартам - "бути хорошим", "здобути престижну освіту", "створити правильну сім'ю". Поступово ми настільки привчаємося до зовнішніх очікувань, що перестаємо чути свої справжні бажання. І починаємо почувати себе нещасними.

"І тоді з'являється запитання: "А як почати жити по-справжньому?" Не обов’язково одразу все ламати. Але можна зробити перше, дуже чесне - зусилля: почати слухати себе. Не той голос, що каже "будь як усі", а той, що шепоче щось тихеньке, щире й трохи лякаюче. Запитати: "А що я хочу насправді?","Що мені дає енергію?","А що я б робив, якби ніхто мене не оцінював?" - радить коуч.

Що робити у такій ситуації?

Зупиніться і поставте собі чесні питання:

Що я насправді хочу? Чиї мрії я зараз здійснюю?

Поступово повертайте контроль:

Маленькі зміни (хоч би вибір власного хобі) поступово приведуть до більших.

Не бійтеся конфліктів:

Обирати себе - це нормально. Хто справді вас цінує, залишиться поряд.

Пошукайте підтримку:

Психотерапевт або коуч може допомогти розібратися, де саме ви зрадили себе.

Навчіться говорити "ні":

Чітка відмова там, де вас нав'язують інші очікування, - перший крок до свободи.

"Жити не своїм життям - це як носити чужий одяг. Вам незручно, виснажливо, дискомфорт. Повернення до себе починається з чесної розмови з собою про справжні бажання. Жити своїм життям - це не про грандіозні зміни. Це про повернення до себе. Маленькими кроками. З турботою. Без крику. Але з правдою", - резюмує Віталій Курсік.