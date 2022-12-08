ua ru
Чт, 08 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Ти що, шизофренік?": Жураківська розповіла про актора з Маріуполя, який підтримав РФ

Новость на русском →
Четвер 08 грудня 2022 16:51
"Ти що, шизофренік?": Жураківська розповіла про актора з Маріуполя, який підтримав РФ Олеся Жураківська розповіла про актора-зрадника (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська акторка Олеся Жураківська розповіла про своїх однокурсників-росіян. Вона заявила, що припинила з ними спілкуватися, адже багато із них підтримали росіян, які розпочали війну.

Про це вона розповіла в інтерв'ю ЖВЛ.

Акторка розповіла про розмову з актором з Маріуполя Родіоном Юріним, який підтримав окупацію рідного міста та намагався переконати акторку, що вона насправді не знає, що відбувається в Україні.

"Свого однокурсника Родіона Юріна побачила у Маріуполі - розгромленому, знищеному. І воно там з цими тварюками бігало, там якісь генератори кудись підключало. Що ж ти робиш? З ким ти взагалі спілкуєшся, що це? Він мені каже: "Ти не розібралася. Ти зайди там на такий-то Telegram-канал і подивись". Кажу: "Ти що, шизофренік, чи що? Нащо мені заходити в якийсь Telegram-канал? Я тут живу", - сказала акторка.

&quot;Ти що, шизофренік?&quot;: Жураківська розповіла про актора з Маріуполя, який підтримав РФ

Олеся Жураківська розповіла про актора з Маріуполя Родіона Юріна (скрін)

Також вона пригадала, що інші її однокурсники-росіяни теж намагалися переконати її, що "не все так однозначно". Тому зірка вирішила, що краще викреслити їх зі свого життя.

"Так було пару разів і з іншими однокурсниками. В інших ситуаціях. Я розумію, що це бруд і мотлох, нащо мені такі люди? Якщо вони не розуміють елементарних речей", - додала вона.

&quot;Ти що, шизофренік?&quot;: Жураківська розповіла про актора з Маріуполя, який підтримав РФ&quot;Ти що, шизофренік?&quot;: Жураківська розповіла про актора з Маріуполя, який підтримав РФ

Олеся Жураківська (instagram.com/zhurakivska_olesya)

Раніше Олеся Жураківська розповідала про знущання чоловіка.

Також акторка Ходос розповідала, чому її колеги Паперна та Безрук залишилися в РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
акторка Олеся Жураківська Радіон Юрін