"Ты что, шизофреник?": Жураковская рассказала об актере из Мариуполя, который поддержал РФ

Известная украинская актриса Олеся Жураковская рассказала о своих одногруппниках-россиянах. Она заявила, что прекратила с ними общаться, ведь многие из них поддержали россиян, которые начали войну.

Актриса рассказала о разговоре с актером из Мариуполя Родионом Юриным, который поддержал оккупацию родного города и пытался убедить актрису, что она действительно не знает, что происходит в Украине.

"Своего однокурсника Родиона Юрина увидела в Мариуполе - разгромленном, уничтоженном. И оно там с этими тварями бегало, там какие-то генераторы куда-то подключало. Что же ты делаешь? С кем ты вообще общаешься, что это? Он мне говорит: "Ты не разобралась. Ты зайди там на такой-то Telegram-канал и посмотри". Говорю: "Ты что, шизофреник, что ли? Зачем мне заходить в какой-нибудь Telegram-канал? Я здесь живу", - сказала актриса.

Олеся Жураковская рассказала об актере из Мариуполя Родионе Юрине (скрин)

Также она вспомнила, что другие ее одногруппники-россияне тоже пытались убедить ее, что "не все так однозначно". Поэтому звезда решила, что лучше вычеркнуть их из своей жизни.

"Так было пару раз и с другими сокурсниками. В других ситуациях. Я понимаю, что это грязь и старье, зачем мне такие люди? Если они не понимают элементарных вещей", - добавила она.

Олеся Жураковская (instagram.com/zhurakivska_olesya)