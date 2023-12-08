"Ти щиро любив і не терпів фальші". Українці зворушливо прощаються з зіркою кіно Василем Кухарським

Святослав Вакарчук

"Не стало Василя Кухарського… Прекрасний актор, чудова людина, мужній воїн. Василь помер після важкого поранення, отриманного на фронті. Любив його і поважав. Така справжня чоловіча енергія була в ньому. Ми познайомились на зйомках нашого кліпу "Тримай". Потім часто перетинались. І от Василя не стало, - написав лідер гурту "Океан Ельзи".

"Знаю, це не перша і, на жаль, не остання втрата цієї страшної війни. Та кожна така втрата - це чийсь тато, чийсь чоловік, чийсь син, чийсь друг. Всі вони, як шрами на нашому серці. Щирі співчуття родині, близьким Вічна пам’ять герою Василю Кухарському. Героям слава!", - додав виконавець.

Василь Кухарський (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Коля Сєрга

"Сьогодні не стало нашого побратима, воїна, члена Культурного Десанта, актора та неймовірної людини Василя Кухарського. Світла пам'ять тобі, брате", - написав артист.

Коля Сєрга вшанував памʼять Василя Кухарського (фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk)

Михайло Іллєнко

"Якби можна було б написати Василю довідку, як у фільмі, і повернути його. Цього навіть толокою не зробити", - йдеться у дописі колеги Кухарського.

Василь Кухарський (фото: facebook.com/nareshti)

Ігор Фрей

"Гинуть наші воїни, наші козаки, наші митці. Цей список уже безкінечний... Я не знаю, що сказати, що написати... Нема слів. Я не вірив, я не хочу в це вірити... Васильку, друже, вічна тобі пам'ять. Серце плаче за тобою. Найщиріші співчуття дружині Наталці та всім рідним і друзям. Герої не вмирають! Ти з нами навіки. В наших думках, в нашій пам'яті, в наших виставах...", - сказав головний режисер "Українського народного театру Фінляндії" Ігор Фрей.

Василь Кухарський (фото: facebook.com/Frei.Igor)

Ірина Цілик

"Український актор і воїн Василь Кухарський був поранений на фронті кілька місяців тому і таки не зміг повернутися до життя: сьогодні його не стало. Мої безкінечні співчуття його дружині Наталці та всім близьким і друзям. Та і всім нам, українцям, зрештою. Гинуть наші воїни, наші козаки, наші митці. Цей список уже безкінечний. Як же боляче", - вшанувала пам'ять героя українська режисерка.

Василь Кухарський (фото: facebook.com/ira.tsilyk)

Олесь Санін

"За лицарями не плачуть. Про них складають легенди. Василь Кухарський, ти щиро любив і не терпів фальші. Честь!", - написав кінорежисер, актор та музикант.

Олесь Санін вшанував памʼять Василя Кухарського (фото: facebook.com/OlesSanin)

Для довідки

З 2008 року Василь Кухарський грав у "Театрі на Подолі", де виконав ролі в таких п'єсах, як "Сто тисяч", "Левушка", "Механічний апельсин", "Ножиці", "Приворотне зілля".

Також він зіграв десятки ролей у телевізійних і кінопроектах.

Головну роль актор виконав у фільмі "Максим Оса: золото Песиголовця", заснованому на українському коміксі про козака Максима Осу.

Прем'єра фільму відбулася у жовтні 2022 року, а на початку 2023 року він був представлений на платформі Netflix.