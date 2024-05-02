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"Ти наше все": з якого приводу Вікторія Бекхем зворушливо звернулась до чоловіка

Девід та Вікторія Бекхеми (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Юлія Любченко

Девід Бекхем святкує Свій 49-й День народження і приймає вітання від найближчих людей, від родини. Його дружина Вікторія вже встигла зворушливо звернутися до коханого.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис Вікторіїї.

Вікторія Бекхем ніжно привітала Девіда з Днем народження

Чоловік Вікторії Бекхем та всесвітньо відомий футболіст Девід Бекхем лише на рік молодше за свою прекрасну дружину, яка нещодавно приймала щире вітання від коханого. 

Та зараз, з цієї нагоди Вікторія за звичкою родини Бекхемів, яку вже можна вважати традицією, зворушливо привітала чоловіка у соцмережі та виклала родинні фото з Девідом. 

Вікторія вирішила не демонструвати велику кількість фото, а показала лише пару світлин, на яких закарбовані ніжні обійми подружньої пари та щирі посмішки.

"З днем народження, Девіде. Мені подобається, що ми разом старіємо! Ти не сильно від мене відстаєш. Ти наше все. Найкращий тато і чоловік, ми всі тебе так сильно любимо", - підписала світлини Вікторія.

Вікторія Бекхем привітала Девіда з Днем народження (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Такі слова дійсно є дуже приємними, адже провести разом більшу частину життя, побудувати повноцінне і гарне життя, народити дітей, і при цьому залишатися настільки близькими - це справжнє кохання, яке Девід та Вікторія не припиняють показувати одне одному. 

Це проявляється у словах та вчинках, а також у погляді, з яким вони дивляться одне на одного. Тож, поки Девід продовжує приймати вітання, Вікторія вже є лідером серед усіх.

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