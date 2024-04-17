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Девід Бекхем чуттєво звернувся до дружини: "Ми всі тебе дуже любимо"

Середа 17 квітня 2024 15:01
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Девід Бекхем чуттєво звернувся до дружини: "Ми всі тебе дуже любимо" Вікторія та Девід Бекхеми (фото: instagram.com/davidbeckham)
Автор: Юлія Любченко

Вікторія Бекхем - модель, співачка, модельєрка, багатодітна мама та дружина святкує ювілей та приймає вітання від рідних.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профілі Бекхемів.

Вікторія Бекхем приймає вітання від рідних

Чоловік Вікторії вирішив привітати її ніжними словами та присвятив їй архівне та миле відео, де зібрав кадри з дитинства, її професійного становлення, а також показав моменти щасливого сімейного життя: весілля, вагітність та народження дітей.

"Вітаю з днем народження мою прекрасну дружину. У цей день ти повинна озирнутися назад і пишатися тим, що ти зробила, чого досягла і що побудувала: шикарна перчинка, ділова жінка і, звичайно, вийшла заміж за капітана збірної Англії, але твій найбільший успіх - це твої діти, ти ведеш їх, любиш їх і вчиш їх. Вони люблять тебе безмежно, ми всі тебе дуже любимо! Нехай у тебе буде особливий день, ти заслуговуєш на все це", - пише Девід.

Сама ж Вікторія вирішила поділилася своїми думками та зауважила, що переступивши 50-річний рубіж відчуває себе щасливою, реалізованою та задоволеною своїм життям.

Девід Бекхем чуттєво звернувся до дружини: &quot;Ми всі тебе дуже любимо&quot;

Вікторія Бекхем пише про свої відчуття у 50 (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Готуючись переступити 50 (на підборах, звісно), я відчуваю себе неймовірно благословенною, що досягла цього рубежу. Благословенною, але також реалізованою і глибоко задоволеною. Не тільки тим, де я як жінка, але й тим, як далеко зайшли мої бренди моди та краси. Моїм прагненням завжди було розширити можливості жінок і дати їм змогу відчути себе найкращою версією самих себе. Для мене це означало довіряти своєму інстинкту і ніколи не йти на компроміси зі своїм творчим баченням", - каже іменинниця.

Вікторія ще вирішила поділитися своїми дитячими світлинами своєї родини, які замилували мережу.

Девід Бекхем чуттєво звернувся до дружини: &quot;Ми всі тебе дуже любимо&quot;Девід Бекхем чуттєво звернувся до дружини: &quot;Ми всі тебе дуже любимо&quot;Девід Бекхем чуттєво звернувся до дружини: &quot;Ми всі тебе дуже любимо&quot;Девід Бекхем чуттєво звернувся до дружини: &quot;Ми всі тебе дуже любимо&quot;Девід Бекхем чуттєво звернувся до дружини: &quot;Ми всі тебе дуже любимо&quot;Девід Бекхем чуттєво звернувся до дружини: &quot;Ми всі тебе дуже любимо&quot;

Вікторія Бекхем дякує своїй родині (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Також архівною світлиною на честь Дня народження матусі, поділився й старший син Бруклін.

"З днем народження, мамо. Я так тебе люблю. Сподіваюся, у тебе буде найдивовижніший день", - підписав свій допис Бруклін.

Девід Бекхем чуттєво звернувся до дружини: &quot;Ми всі тебе дуже любимо&quot;

Бруклін Бекхем привітав маму з Днем народження (фото: instagram.com/brooklynpeltzbeckham)

Раніше ми розповідали, що Вікторія Бекхем поділилась знімками зі звабливої фотосесії.

Також дивіться, як Вікторія Бекхем показала, як поєднує підбори та милиці.

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