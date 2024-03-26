"Ти можеш стати іншою". Як розвивається жіночий хокей і чому дівчата обирають цей спорт в Україні

Ми приїхали на льодову арену, де проходить тренування "Kyiv Capitals Women". Навіть попри те, що це не гра, атмосфера місця говорить сама за себе: на трибунах тренери та сім'ї гравців, у невеликих крамницях можна придбати символіку команди, біля стін стоять ключки та ковзани.

Головний тренер команди Євген Аліпов розповідає, що зараз розпочинається перший рік у гральному сезоні. На цьому тренування дівчата будуть разом із хлопцями відпрацьовуватимуть певні маневри та гру в командах.

"На цьому етапі, коли дівчата тренуються з хлопцями, це для них мотивація. Вони більш зібрані, це дуже хороша мотивація для подальшого росту", - каже Аліпов.

Зараз команда "Kyiv Capitals Women" бере участь у чемпіонаті України. Наймолодша вікова категорія - 2012 рік, а от найстаршої - немає. Хоча в самій команді є й 26-річні гравці.

Одними з таких є Елен, Елізабет і Валерія.

26-річна Елен є центральною нападницею. У цьому виді спорту дівчина вже дев'ять років. Крім гри в хокей, вона також тренує маленьких діток, які хочуть стати майбутніми хокеїстами.

26-річна Елізабет, близнючка Елен, у хокеї так само як і сестра. У команді вона права нападниця, яка повинна забрати шайбу та забити гол. Любов до цього спорту дівчатам прищепив тато, який сам грав і часто дивився матчі по телевізору.

27-річна Валерія не пов’язала все своє життя з хокеєм: за межами льодової арени вона тренерка з вільної боротьби. У "Kyiv Capitals Women" Валерія захисниця. Їй потрібно утримувати шайбу та відводити її з половини поля своєї команди.

Дівчина додає, що спробувати себе в хокеї хотіла давно, але вдалося це зробити лише в жовтні 2023 року на відкритому тренуванні команди.

"Мені подобається саме катання по льоду, я раніше займалася фігурним катанням. Я люблю такий адреналін, щоб не плавно, а можна було поборотися. Тому й так подобається хокей", - ділиться Валерія.

Наймолодші гравці команди - віком від 11 до 13 років.

Світлані 13 років, і вона захисниця. Її задачі - захищати свої ворота й не дати суперникам забити гол. У хокеї дівчині подобається бути іншою.

"Більш суворою. У житті, як дівчинка, ти інша. Було важко прийти на тренування з хлопцями, тому що вони всі по-різному реагують. Одні можуть підтримати тебе, а інші сказати: "Навіщо ти прийшла?" - пригадує Світлана.

12-річна Меланія грає в хокей приблизно півтора року. Зараз вона лівий нападник. Їй потрібно бігти на ворота, бігти на добивання й докидати шайбу у ворота. У майбутньому Меланія хоче грати за збірну України з хокею та тренувати дітей.

11-річна Надя - наймолодша учасниця команди "Kyiv Capitals Women". Тут вона центральний нападник, і повинна забрати в суперника шайбу та забити гол. Грати в хокей вона почала з семи років, коли побачила тренування старшого брата.

Вплив війни в Україні на спорт

Тренер Євген Аліпов каже, що минулого року ще не знав, чи зможе зібрати команду, оскільки багато дівчат поїхали за кордон. Проте все вийшло, а зараз триває набір у команду "Kyiv Capitals Women".

"Вимога одна: просто прийти. Якщо дівчина приходить, ми починаємо працювати, щоб побачити, чи захоче вона далі тренуватися. Треба певний час подивитися. Якщо буде наполеглива праця, почнемо тренуватися", - розповідає тренер про перші спроби в хокеї.

Директор хокейної команди Анастасія Зіміна, що в Києві сьогодні серйозно не вистачає льодових арен для тренувань. Проблема також полягає й у відсутності коштів.

"Не вистачає фінансування й від держави, і від приватних підприємців. Тому що, на жаль, спорт не на часі, хоча це не дуже правильно. Спорт не поза політикою, не поза культурою. У це важливо інвестувати", - зазначає Анастасія.

Та попри все дівчата з команди "Kyiv Capitals Women" одностайно говорять, що хокей для них - це без перебільшення життя.

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