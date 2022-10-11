"Ти хотів великим бути": Потап звернувся до Путіна у віршах, назвавши його "бункерною заразою"

Продюсер та артист Олексій Потапенко (Потап) звернувся до президента Володимира Путіна у віршах. Глпаву Кремля він назвав "бункерною заразою".

Вірш Потап прочитав на своїй сторінці в Instagram.

Артист записав своє звернення до диктатора після 10 жовтня, коли Україна зазнала масштабного ракетного обстрілу з боку Росії.

Артист ще раз нагадав, що нікому не вдасться захопити Україну, а Путін не перший, хто намагався це зробити.

"Тільки ти, падлюка біла, бункерна зараза", - каже Потап у проникливому вірші.

У коментарях передплатники відреагували на звернення до Путіна. Багато хто вважає, що такий вірш потрібно вивчати у шкільній програмі.