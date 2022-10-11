"Ти хотів великим бути": Потап звернувся до Путіна у віршах, назвавши його "бункерною заразою"
Продюсер та артист Олексій Потапенко (Потап) звернувся до президента Володимира Путіна у віршах. Глпаву Кремля він назвав "бункерною заразою".
Вірш Потап прочитав на своїй сторінці в Instagram.
Артист записав своє звернення до диктатора після 10 жовтня, коли Україна зазнала масштабного ракетного обстрілу з боку Росії.
Артист ще раз нагадав, що нікому не вдасться захопити Україну, а Путін не перший, хто намагався це зробити.
"Тільки ти, падлюка біла, бункерна зараза", - каже Потап у проникливому вірші.
У коментарях передплатники відреагували на звернення до Путіна. Багато хто вважає, що такий вірш потрібно вивчати у шкільній програмі.
- Діткам, у шкільну програму!
- Гарно, але ніби скопійовано манера читання Ступки вірша Ліні Костенко.
- Вірш гарний!!! Слава Україні.
- Встоїмо!
Як ми раніше писали, Потап розповів, як Каменських дзвонила Лорак після 24 лютого.
Також ми повідомляли, що Потап на концерті у Варшаві "опустив" російського пропагандиста.