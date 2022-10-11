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"Ти хотів великим бути": Потап обратился к Путину в стихах, назвав его "бункерной заразой"

Новина українською →
Вторник 11 октября 2022 13:28
"Ти хотів великим бути": Потап обратился к Путину в стихах, назвав его "бункерной заразой" Фото: Потап назвал Путина "бункерной заразой" (Facebook/Олексій Потапенко)
Автор: Людмила Жукова

Продюсер и артист Алексей Потапенко (Потап) обратился к президенту Владимиру Путину в стихах. Глпаву Кремля он назвал "бункерной заразой".

Стихотворение Потап прочел на своей странице в Instagram.

Артист записал свое обращение к диктатору после 10 октября, когда Украина подверглась масштабному ракетному обстрелу со стороны России.

Артист еще раз напомнил, что никому не удастся захватить Украину, а Путин не первый, кто пытался это сделать.

"Тільки ти, падлюка біла, бункерна зараза", - говорит Потап в хлестком стихотворении.

В комментариях подписчики отреагировали на обращение к Путину. Многие считают, что такой стих нужно изучать в школьной программе.

  • Діткам, в шкільну програму!
  • Гарно, але ніби скопійована манера читання Ступки вірша Ліни Костенко.
  • Вірш гарний!!! Слава Україні.
  • Вистоїмо!

Как мы ранее писали, Потап рассказал, как Каменских звонила Лорак после 24 февраля.

Также мы сообщали, Потап на концерте в Варшаве "опустил" российского пропагандиста.

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Потап