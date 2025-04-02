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"Ти дійсно був іконою": як зірки кіно згадують Вела Кілмера

Середа 02 квітня 2025 12:10
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"Ти дійсно був іконою": як зірки кіно згадують Вела Кілмера Вел Кілмер (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

У США помер видатний актор 80–90-х Вел Кілмер. За словами родичів, причиною смерті 65-річного артиста стала пневмонія, хоча відомо, що в останні роки він боровся з онкологічною хворобою. Голлівудські колеги, які працювали із зіркою “Бетмена”, поділилися спогадами про нього.

РБК-Україна (проект Styler) ділиться ними з вами.

Майкл Манн

“Працюючи з Велом над фільмом “Сутичка”, я завжди дивувався розмаїттю, вражаючій гнучкості артистичного таланту Вела. Після стількох років боротьби Вела з хворобою і прояву сили його духу, це надзвичайно сумна новина”, - написав актор.&quot;Ти дійсно був іконою&quot;: як зірки кіно згадують Вела КілмераВел Кілмер (фото: instagram.com/michaelmannofficial)

Джош Бролін

“Побачимося, приятелю. Я буду сумувати за тобою. Ти був розумною, зухвалою, сміливою, неймовірно креативною людиною. Таких залишилося не так вже й багато. Я сподіваюся побачити тебе там, на небесах, коли я врешті-решт доберуся туди. А поки що - дивовижні спогади, прекрасні думки про тебе”, - поділився зірка “Дедпула”.&quot;Ти дійсно був іконою&quot;: як зірки кіно згадують Вела КілмераДжорш Бролін з Велом Кілмером (фото: instagram.com/joshbrolin)

Джош Гад

“Спочивай з миром, Вел Кілмер. Дякую тобі за те, що ти вплинув на так багато фільмів мого дитинства. Ти дійсно був іконою”, - прокоментував смерть Вела актор.&quot;Ти дійсно був іконою&quot;: як зірки кіно згадують Вела КілмераВел Кілмер (фото: instagram.com/joshgad)

Меттью Модайн

“Вел Кілмер. Якби не наша випадкова зустріч 1985 року, я, можливо, ніколи б не одягнув ЦІЛЬНОМЕТАЛЕВУ ОБОЛОЧКУ. Дякую, Вел”, - написав артист.

Офіційний акаунт "Топ Ган"

“Вел Кілмер залишив незабутній кінематографічний слід у цілих жанрах і поколіннях глядачів. Спочивай з миром, Айсмен”.&quot;Ти дійсно був іконою&quot;: як зірки кіно згадують Вела КілмераВел Кілмер (фото: instagram.com/topgunmovie)

Легендарна студія візуальних ефектів Industrial Light & Magic також вшанувала пам’ять Вела Кілмера, поділившись дописом на своєму офіційному акаунті.

“Ми глибоко засмучені звісткою про смерть нашого друга і колеги Вела Кілмера. Завдяки своїм незабутнім ролям Медмартігана, Айсмена, Дока Холлідея і Джима Моррісона Вел зарекомендував себе як один із великих артистів. Нам буде дуже не вистачати його, наші думки з його сім'єю”, - йдеться у дописі.&quot;Ти дійсно був іконою&quot;: як зірки кіно згадують Вела КілмераВел Кілмер (фото: instagram.com/ilmvfx)

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram-сторінки Майкла Манна, Джоша Броліна, Джоша Гада, topgunmovie, Industrial Light & Magic, X Меттью Модана.

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