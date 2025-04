"Ти дійсно був іконою": як зірки кіно згадують Вела Кілмера

“Працюючи з Велом над фільмом “Сутичка”, я завжди дивувався розмаїттю, вражаючій гнучкості артистичного таланту Вела. Після стількох років боротьби Вела з хворобою і прояву сили його духу, це надзвичайно сумна новина”, - написав актор. Вел Кілмер (фото: instagram.com/michaelmannofficial)

“Побачимося, приятелю. Я буду сумувати за тобою. Ти був розумною, зухвалою, сміливою, неймовірно креативною людиною. Таких залишилося не так вже й багато. Я сподіваюся побачити тебе там, на небесах, коли я врешті-решт доберуся туди. А поки що - дивовижні спогади, прекрасні думки про тебе”, - поділився зірка “Дедпула”. Джорш Бролін з Велом Кілмером (фото: instagram.com/joshbrolin)

“Спочивай з миром, Вел Кілмер. Дякую тобі за те, що ти вплинув на так багато фільмів мого дитинства. Ти дійсно був іконою”, - прокоментував смерть Вела актор. Вел Кілмер (фото: instagram.com/joshgad)

“Вел Кілмер. Якби не наша випадкова зустріч 1985 року, я, можливо, ніколи б не одягнув ЦІЛЬНОМЕТАЛЕВУ ОБОЛОЧКУ. Дякую, Вел”, - написав артист.

RIP Val Kilmer. If it wasn't for our chance encounter at the Source in 1985, I may never have been cast in FULL METAL JACKET. Thanks, Val. pic.twitter.com/YTMRjy78vC