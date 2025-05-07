"Ти - частина мене". Віктор Павлік розчулив зверненням до покійного сина

"Сину, сьогодні твій день. Я не можу обійняти тебе, але говорю тобі подумки все, що не встиг", - щемливо звернувся до Павла співак.

Павлік зізнався, що попри роки, біль утрати не минає. Він досі щодня відчуває відсутність сина, але водночас живе з глибокою любов’ю до нього.

"Я дуже тебе люблю. І дуже сумую. Живу з болем, але й з безмежною любов’ю до тебе.

Віктор Павлік з покійним сином (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Тобі було б 26… А мені 5 років як бракує тебе щодня", - додав він.

Артист підкреслив, що Павло назавжди залишиться частиною нього.

"Біль не минає. Любов теж. Ти - частина мене. І будеш завжди", - підсумував виконавець.

Нагадаємо, син Віктора Павліка пішов із життя три роки тому. Йому було лише 21 рік. Трагедія сталася 7 серпня 2020 року: юнак помер від агресивної форми раку хребта.

Про хворобу батьки - співак Віктор Павлік та його колишня дружина, Лариса Созаєва, дізналися у 2018-му, коли Павло раптово почав втрачати чутливість у ногах. Після обстеження медики озвучили невтішний діагноз - саркома.

Хлопець тривалий час боровся з недугою, проходив лікування, але попри всі зусилля, хвороба виявилася сильнішою.

До слова, до хвороби Павло встиг вступити до Академії Служби безпеки України та навіть склав присягу. Покійний син Павліка (фото: instagram.com/viktorpavlik)

Раніше Віктор зізнавався: якби син залишився живим, то без сумнівів захищав би Україну на фронті.