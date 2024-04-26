"Ти була великим світлом". На фронті загинула колишня журналістка та мінометниця Алла Пушкарчук ("Рута")

Деталі смерті Алли Пушкарчук

В коментарі Інституту масової інформації Дмитро уточнив, що Алла загинула в Донецькій області в результаті обстрілу.

"Сьогодні загинула Алла Пушкарчук ("Рута"). Тендітна дівчина, що пішла на війну ще у 2014-му, залишила світ мистецтва, навчання в університеті Карпенка-Карого і омріяну кар'єру театрознавиці", - написав він.

"Останній (не крайній, на жаль) раз ми говорили з нею вже в цьому році. Домовилися написати один одному, "коли будуть якісь хороші новини". Їх не сталося. Стався фатальний обстріл, який забрав життя Рути. Алла була з того покоління, що дорослішало на війні і жадібно будувало плани на майбутнє. Ніхто не замінить Аллу. Ні в мирному житті, ні в воєнному. Це невідновлювана втрата у повному сенсі", - написав Дмитро.

Алла Пушкарчук також працювала у виданні "Читомо" редактором стрічки новин та координувала проєкт "Люди з порожніх стільців".

Алла Пушкарчук загинула на війні (фото: facebook.com/krapyvenko.dmytro)

Що відомо про Аллу

Як відомо, з серпня 2014 року по квітень 2018 року Алла працювала в 5-му окремому батальйоні Української добровольчої армії як журналістка й фотографка. Тоді вона і отримала позивний "Рута". Алла закінчила університет Карпенка-Карого за спеціальністю "театрознавство".

Алла Пушкарчук пішла з коханим на війну (фото: facebook.com/tetyana.teren)

Після демобілізації працювала журналісткою та редакторкою стрічки новин у журналі "Український тиждень" (2018 - 2020), піарницею у видавничому домі "Комора" (2019-2020). У 2021 році півроку працювала випусковою редакторкою видання про літературу "Читомо".

Після початку повномасштабного вторгнення Алла Пушкарчук разом із коханим долучилася до ЗСУ.

За даними Інституту масової інформації, Алла Пушкарчук стала 77-ю у списку медійників, які загинули внаслідок російської агресії проти України.

"Думаю про той наш червень, у якому було так багато близькості, спільності й тепла. Думаю про нашу зранену Харківщину, рідну для Рути. І думаю про Руту, юну прекрасну дівчину, яка пішла на фронт 2014-го. Руто, ти була великим-великим світлом, лети...", - з болем написала про Аллу редактор та видавниця Тетяна Терен.

"Рута" з коханим (фото: facebook.com/tetyana.teren)