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"Ти - брехун": Раміна вщент рознесла блогера Волошина

П'ятниця 12 липня 2024 13:45
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"Ти - брехун": Раміна вщент рознесла блогера Волошина Олександр Волошин і Есхакзай Раміна (колаж РБК-Україна)
Автор: Катерина Зелінська

Нещодавно мережу сколихнув скандал на тлі того, що блогера Олександра Волошина засудили за його позицію щодо війни. Згодом поширилися чутки, про присвоєння Волошиним коштів, які той збирав для постраждалих дітей "Охматдиту". Відома інтервʼюерка Есхакзай Раміна жорстко висловилась щодо особистості інфлюенсера.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram-сторінку ведучої.

У своїх соцмережах Раміна поділилася думками з приводу Олександра Волошина на тлі останніх подій, додавши, що вона знайома з ним особисто.

&quot;Ти - брехун&quot;: Раміна вщент рознесла блогера ВолошинаЕсхакзай Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)

Ведуча зазначила, що вона не підтримує плітки з приводу заволодівання Сашею грошима для постраждалих дітей. Натомість блогерка поділилась, що, на її думку, Волошин не зовсім щира людина.

"Саша - людина, яка створила собі "популярність" на агресивному маркетингу.Він грає на емоціях людей. Ось ці всі "охоронця побили, мене хочуть побити", я би не сприймала серйозно. Таке враження, що зараз йде прогрів до того, щоб далі ми побачили смс: "Олександр Волошин покинув країну через погрози розправи", - написала Раміна.

&quot;Ти - брехун&quot;: Раміна вщент рознесла блогера ВолошинаЕсхакзай Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)

Знаменитість звинуватила блогера у брехні, зазначивши, що той казав неправду своїм близьким, підписникам і їй самій. Вона додала, що Волошин вважає українців "добрим народом", який все пробачить, а він натомість набере більше підписників і заробить більше грошей.

Раміна назвала таку його поведінку "агресивним маркетингом". Проте вона підкреслила, що, на її думку, гроші на допомогу блогер не краде.

"Лицемірство. Пишу це тут, бо Саші Волошину сказала в обличчя, що я про нього думаю. І не треба прикриватися психічними розладами. Ти - брехун. Ти позер. Ти хочеш здаватися, а не бути. І коли ти це зрозумієш, якщо зрозумієш, можливо станеш таким крутим, як твоя мама. А поки це пил в очі", - резюмує Есхакзай.

&quot;Ти - брехун&quot;: Раміна вщент рознесла блогера ВолошинаInstagram-stories Есхакзай Раміни (Скриншот)

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