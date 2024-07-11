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Зірка фільму "Сяйво" померла у 75 років

Четвер 11 липня 2024 19:58
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Зірка фільму "Сяйво" померла у 75 років Шеллі Дювалл (фото: GettyImages)
Автор: Катерина Зелінська

Американська акторка, зірка горрору "Сяйво" Стенлі Кубрика, Шеллі Дювалл померла у віці 75 років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на видання The Hollywood Reporter.

Номінантка на премію "BAFTA" і "Еммі" померла 11 липня у своєму будинку в Бланко, штат Техас. Про це виданню розповів 65 річний обранець акторки, сценарист Ден Гілрой.

Зірка фільму &quot;Сяйво&quot; померла у 75 роківШеллі Дювалл (кадр з фільму "Сяйво")

Він зазначив, що смерть настала в результаті ускладнення діабету. Також він додав, що Дювалл "пішла" тихо, уві сні.

"Моя дорога, мила, чудова партнерка по життю і друг покинув нас. Останнім часом було занадто багато страждань, тепер вона вільна. Відлітай, прекрасна Шеллі", - сказав Ден.

Зірка фільму &quot;Сяйво&quot; померла у 75 років

Шеллі Дювалл (кадр з фільму "Сяйво")

Що відомо про Шеллі Дювалл

Шеллі Дюваль - американська актриса, відома своїми ролями у фільмах "Сяйво", "Енні Голл","Нешвілл" та "Попай". Вона знімалася з 1970 року до початку 2000-х, а потім знову повернулася на екрани у 2022 році в картині "Форест-Гіллз".

Зірка фільму &quot;Сяйво&quot; померла у 75 років

Шеллі Дювалл (скріншот)

Якось Шеллі розповідала, що вона вирішила піти з шоубізнесу, бо люди в Голлівуді її "образили". Відомо, що режисер Стенлі Кубрик на зйомках "Сяйва" спеціально жорстоко поводився з Дювалл. Він критикував акторку і просив інших, теж так ставитися до неї, в надії, що це вплине на її гру.

Її партнер зазначав, що акторка значну частину життя була параноїком і постійно чогось боялась. Він додав, що на фоні цього в неї виникали навʼязливі думки про те, що її переслідують.

Раніше ми розповідали, що помер актор Бенджі Грегорі, який зіграв хлопчика у серіалі "Альф".

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