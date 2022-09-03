The New York Times назвало вареники русским блюдом: детали скандала

Детали скандала

"Этот рецепт русских вареников с начинкой из картофеля и сыра можно приготовить из основных продуктов на кухне", - подписало издание фото.

The New York Times назвало вареники русскими (фото: facebook.com/nytimes)

Интересно, что в описании рецепта на сайте написано, что вареники подаются во множестве польских ресторанов, а рецепт блюда взят из одного ресторана в Варшаве.

В комментариях пользователи сразу же в гневе отметили, что это не русское, а украинское блюдо.

Это не русское, а украинское блюдо!

Ребята, это никакое не русское блюдо. Его готовят в Украине и Польше!

Извините, что?! Как NYT мог совершить такую ​​ошибку? В следующий раз это будут немецкие круассаны и португальская пицца.

В этом блюде нет ничего русского!

Моя бабушка родилась в Польше, она никогда не добавляла сыр в начинку.

Так откуда же взялись вареники?

На самом деле, это блюдо пришло в Украину из Турции. Там оно называлось дюш-вар, или дюш-вара, вскоре еда так полюбилась украинцам и потом получила новое название "вараники", которое впоследствии переделали на "вареники".

Вареники готовили еще в языческие времена, причем придавали им особое значение. Считают, что впервые их стали употреблять в древнем Триполье, за несколько веков до нашей эры, и вареники тогда отождествляли с месяцем и плодовитостью. Муку для теста брали из различных видов злаков: ржи, гречихи, пшеницы, ячменя.

Отметим, что в зависимости от региона, в блюдо клали разную начинку. Так, в Карпатах в вареники клали картофельное пюре, капусту, овечий сыр, на Полесье кашу из пшена или фасоль.