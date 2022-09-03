The New York Times назвало вареники русским блюдом: детали скандала

Американское издание The New York Times оскандалилось, опубликовав фото вареников, назвав их русским блюдом.
Снимок появился на Facebook с указанием рецепта приготовления блюда.
"Этот рецепт русских вареников с начинкой из картофеля и сыра можно приготовить из основных продуктов на кухне", - подписало издание фото.
Интересно, что в описании рецепта на сайте написано, что вареники подаются во множестве польских ресторанов, а рецепт блюда взят из одного ресторана в Варшаве.
В комментариях пользователи сразу же в гневе отметили, что это не русское, а украинское блюдо.
На самом деле, это блюдо пришло в Украину из Турции. Там оно называлось дюш-вар, или дюш-вара, вскоре еда так полюбилась украинцам и потом получила новое название "вараники", которое впоследствии переделали на "вареники".
Вареники готовили еще в языческие времена, причем придавали им особое значение. Считают, что впервые их стали употреблять в древнем Триполье, за несколько веков до нашей эры, и вареники тогда отождествляли с месяцем и плодовитостью. Муку для теста брали из различных видов злаков: ржи, гречихи, пшеницы, ячменя.
Отметим, что в зависимости от региона, в блюдо клали разную начинку. Так, в Карпатах в вареники клали картофельное пюре, капусту, овечий сыр, на Полесье кашу из пшена или фасоль.
Кстати, ранее мы рассказывали, что в Украине могут ввести новый праздник - в честь борща.
А также писали, что украинка рассекретила рецепт настоящего украинского борща на страницах The New York Times.