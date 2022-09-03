The New York Times назвало вареники російською стравою: деталі скандалу

Деталі скандалу

"Цей рецепт російських вареників з начинкою з картоплі і сиру можна приготувати з основних продуктів на кухні", - підписало видання фото.

The New York Times назвало вареники російською стравою (фото: facebook.com/nytimes)

Цікаво, що в описі рецепта на сайті написано, що вареники подаються в безлічі польських ресторанів, а рецепт страви взятий з одного ресторану у Варшаві.

У коментарях користувачі відразу ж в гніві відзначили, що це не російське, а українське блюдо.

Це не російська, а українська страва!

Друзі, це ніяке не російське блюдо. Його готують в Україні та Польщі!

Вибачте, що?! Як NYT міг зробити таку помилку? Наступного разу це будуть німецькі круасани і португальська піца.

У цій страві немає нічого російського!

Моя бабуся народилася в Польщі, вона ніколи не додавала сир в начинку.

Так звідки ж взялися вареники?

Насправді ця страва прийшла в Україну з Туреччини. Там воно називалося дюш-вар, або дюш-вара, незабаром їжа так полюбилася українцям і потім отримала нову назву "вараники", яку згодом переробили на "вареники".

Вареники готували ще в язичницькі часи, причому надавали їм особливого значення. Вважають, що вперше їх стали вживати в стародавньому Трипіллі, за кілька століть до нашої ери, і вареники тоді ототожнювали з місяцем і плодючістю. Борошно для тіста брали з різних видів злаків: жита, гречки, пшениці, ячменю.

Відзначимо, що в залежності від регіону, в блюдо клали різну начинку. Так, у Карпатах у вареники клали картопляне пюре, капусту, овечий сир, на Поліссі кашу з пшона або квасолю.