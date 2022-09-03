The New York Times назвало вареники російською стравою: деталі скандалу

Американське видання The New York Times оскандалилося, опублікувавши фото вареників, назвавши їх російською стравою.
Знімок з'явився на Facebook із зазначенням рецепта приготування страви.
"Цей рецепт російських вареників з начинкою з картоплі і сиру можна приготувати з основних продуктів на кухні", - підписало видання фото.
Цікаво, що в описі рецепта на сайті написано, що вареники подаються в безлічі польських ресторанів, а рецепт страви взятий з одного ресторану у Варшаві.
У коментарях користувачі відразу ж в гніві відзначили, що це не російське, а українське блюдо.
Насправді ця страва прийшла в Україну з Туреччини. Там воно називалося дюш-вар, або дюш-вара, незабаром їжа так полюбилася українцям і потім отримала нову назву "вараники", яку згодом переробили на "вареники".
Вареники готували ще в язичницькі часи, причому надавали їм особливого значення. Вважають, що вперше їх стали вживати в стародавньому Трипіллі, за кілька століть до нашої ери, і вареники тоді ототожнювали з місяцем і плодючістю. Борошно для тіста брали з різних видів злаків: жита, гречки, пшениці, ячменю.
Відзначимо, що в залежності від регіону, в блюдо клали різну начинку. Так, у Карпатах у вареники клали картопляне пюре, капусту, овечий сир, на Поліссі кашу з пшона або квасолю.
До речі, раніше ми розповідали, що в Україні можуть ввести нове свято - на честь борщу.
А також писали, що Українка розсекретила рецепт справжнього українського борщу на сторінках The New York Times.