The New York Times назвало вареники російською стравою: деталі скандалу
Американське видання The New York Times оскандалилося, опублікувавши фото вареників, назвавши їх російською стравою.
Знімок з'явився на Facebook із зазначенням рецепта приготування страви.
Деталі скандалу
"Цей рецепт російських вареників з начинкою з картоплі і сиру можна приготувати з основних продуктів на кухні", - підписало видання фото.
The New York Times назвало вареники російською стравою (фото: facebook.com/nytimes)
Цікаво, що в описі рецепта на сайті написано, що вареники подаються в безлічі польських ресторанів, а рецепт страви взятий з одного ресторану у Варшаві.
У коментарях користувачі відразу ж в гніві відзначили, що це не російське, а українське блюдо.
- Це не російська, а українська страва!
- Друзі, це ніяке не російське блюдо. Його готують в Україні та Польщі!
- Вибачте, що?! Як NYT міг зробити таку помилку? Наступного разу це будуть німецькі круасани і португальська піца.
- У цій страві немає нічого російського!
- Моя бабуся народилася в Польщі, вона ніколи не додавала сир в начинку.
Так звідки ж взялися вареники?
Насправді ця страва прийшла в Україну з Туреччини. Там воно називалося дюш-вар, або дюш-вара, незабаром їжа так полюбилася українцям і потім отримала нову назву "вараники", яку згодом переробили на "вареники".
Вареники готували ще в язичницькі часи, причому надавали їм особливого значення. Вважають, що вперше їх стали вживати в стародавньому Трипіллі, за кілька століть до нашої ери, і вареники тоді ототожнювали з місяцем і плодючістю. Борошно для тіста брали з різних видів злаків: жита, гречки, пшениці, ячменю.
Відзначимо, що в залежності від регіону, в блюдо клали різну начинку. Так, у Карпатах у вареники клали картопляне пюре, капусту, овечий сир, на Поліссі кашу з пшона або квасолю.
До речі, раніше ми розповідали, що в Україні можуть ввести нове свято - на честь борщу.
А також писали, що Українка розсекретила рецепт справжнього українського борщу на сторінках The New York Times.