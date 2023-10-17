The Hardkiss випустили кліп, присвячений українським енергетикам: історія життя і смерті

The Hardkiss присвятили кліп українським енергетикам

Це перша сольна відеоробота The Hardkiss за останні 5 місяців. Кліп створено до пісні "00:00", яка вийшла у 2018 році та входить до потужного альбому "Залізна ластівка".

Нова робота бенду присвячена українським героям - енергетикам, тим, хто дарує нам світло у темні та страшні часи. Коли ми вчимося жити без звичних речей та долаємо труднощі на своєму шляху до свободи та миру.

"Минулого року, 10 жовтня, напередодні опалювального сезону, Росія почала здійснювати масовані ракетні атаки по енергетичних об’єктах критичної інфраструктури України. За офіційною статистикою за 19 місяців повномасштабної війни під час виконання своїх професійних обов’язків загинуло 367 енергетиків, 940 людей зазнали поранень. З початком нового опалювального сезону, розуміючи виклики та небезпеку, з якими доводиться стикатися енергетикам, ми хочемо вкотре сказати їм: Дякуємо!", - написала Юлія Саніна.

А ось режисер кліпу Мітя Бородін висловився так:

"Це історія життя і смерті, світла і тіні. Навіть в найскладніші часи, титани виборюють світло".

Також режисер зазначив, що для нього - це можливість випустити у світ свою історію про самотність, боротьбу та жагу до життя.





Головну роль у кліпі виконав український актор театру і кіно, режисер та продюсер - Олександр Кобзар. Його професіоналізм допоміг розкрити важливість і драматизм кліпу та передати потрібні емоції, які заклали учасники гурту The Hardkiss разом з режисером.

Але найбільшою особливість цієї роботи є участь самих працівників "Херсонобленерго". Тобто, ті самі герої, які в найтемніші часи рятували українців ризикуючи власним життям.

Це важлива робота команди для всієї України. Не можна замовчувати такі важливі речі. А також це певний спосіб подяки кожному енергетику.