The Hardkiss выпустили клип, посвященный украинским энергетикам: история жизни и смерти

The Hardkiss посвятили клип украинским энергетикам

Это первая сольная видеоработа The Hardkiss за последние 5 месяцев. Клип создан в песне "00:00", которая вышла в 2018 году и входит в мощный альбом "Залізна ластівка".

Новая работа бенда посвящена украинским героям - энергетикам, дающим нам свет в темные и страшные времена. Когда мы учимся жить без привычных вещей и преодолеваем трудности на своем пути к свободе и миру.

"В прошлом году, 10 октября, в преддверии отопительного сезона, Россия начала осуществлять массовые ракетные атаки по энергетическим объектам критической инфраструктуры Украины. По официальной статистике за 19 месяцев полномасштабной войны во время выполнения своих профессиональных обязанностей погибли 367 энергетиков, 940 человек получили ранения. С началом нового отопительного сезона, понимая вызовы и опасность, с которыми приходится сталкиваться энергетикам, мы хотим еще раз сказать им: Спасибо!", - написала Юлия Санина.

А вот режиссер клипа Митя Бородин высказался так:

"Это история жизни и смерти, света и тени. Даже в самые сложные времена, титаны борются за свет".

Также режиссер отметил, что для него - это возможность выпустить в свет свою историю об одиночестве, борьбе и жажде жизни.



Главную роль в клипе исполнил украинский актер театра и кино, режиссер и продюсер - Александр Кобзарь. Его профессионализм помог раскрыть важность и драматизм клипа и передать нужные эмоции, заложенные участниками группы The Hardkiss вместе с режиссером.

Но наибольшей особенностью этой работы - является участие самих работников "Херсоноблэнерго". То есть, те же герои, которые в самые темные времена спасали украинцев рискуя собственной жизнью.

Это важная работа команды для всей Украины. Нельзя умалчивать такие важные вещи. А также это определенный способ выразить благодарность каждому энергетику.