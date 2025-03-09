Тейпування чи ботокс? Ось що ефективніше прибирає зморшки на обличчі

Тейпування чи ботокс - два популярні методи боротьби зі зморшками, які стали дуже популярними. Варто знати, який способі краще та ефективніше бореться з віковими змінами на шкірі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health .

Чи ефективне тейпування у боротьбі зі зморшками

Тейпування - це більш природний метод, при якому спеціальні тейпи накладаються на шкіру для стимулювання кровообігу та активізації м’язів обличчя.

Це може покращити тонус шкіри та запобігти утворенню нових зморшків, але результат зазвичай менш виражений і потребує регулярного застосування. Тейпування не дає миттєвого ефекту, але є більш безпечним та менш інвазивним методом.

Зморшки утворюються в результаті повторюваних рухів м’язів, впливу сонця та шкідливих речовин навколишнього середовища. З віком шкіра виробляє менше колагену та білка, який надає шкірі еластичності. Менша кількість колагену робить її менш еластичною та спричиняє утворення зморшок.

На жаль, тейпування обличчя не усуває ці основні причини появи зморшок.

Що краще обрати

Ботокс і диспорт - ін'єкційні препарати, які містять ботулотоксин. Ці ін’єкції ефективно розгладжують тонкі лінії та зморшки. Вони також корисні при сильному потовиділенні, хронічній мігрені, гіперактивному сечовому міхурі та інших хронічних (тривалих) захворюваннях.

Ін’єкції ботокса та диспорту є ефективними засобами для лікування зморшок, оскільки вони послаблюють роботу певних м’язів обличчя. Роблять це шляхом блокування певних нервів. Ефект зазвичай триває від 3 до 6 місяців. Тоді як ефект від тейпування ще менший.

Інші способи запобігання зморшок

Зміна способу життя є ефективним способом зменшити ознаки старіння шкіри. Варто звернути увагу на такі запобіжні заходи щодо догляду за шкірою:

уникайте алкоголю та куріння

та куріння захищайте шкіру від сонця

пийте воду протягом дня

займайтеся щоденною фізичною активністю