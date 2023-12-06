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Обійшла Путіна та Сі Цзіньпіна. Журнал Time назвав людину цього року

Середа 06 грудня 2023 16:08
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Обійшла Путіна та Сі Цзіньпіна. Журнал Time назвав людину цього року Фото: Тейлор Свіфт (instagram.com/taylorswift)
Автор: Володимир Костирін

Американський журнал Time назвав "Людиною року" 33-річну американську співачку Тейлор Свіфт, володарку 11 нагород Греммі. Минулого року редакція видання обрала головною персоною 2022-го - президента України Володимира Зеленського та "український дух".

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Time.

За версією журналу, американська поп-виконавиця обійшла решту претендентів на звання людини 2023 року, серед яких:

  • російський диктатор Володимир Путін,
  • китайський лідер Сі Цзіньпін,
  • король Великої Британії Чарльз III,
  • генеральний директор OpenAI Сем Альтман,
  • прокурори екс-президента США Дональда Трампа,
  • лялька Барбі з однойменного фільму та інших.

Як вказується на сторінках Time, досягнення Свіфт як артистки - у культурному, критичному та комерційному плані - настільки численні, що "перелічувати їх видається майже недоречним".

Обійшла Путіна та Сі Цзіньпіна. Журнал Time назвав людину цього року

"Як поп-зірка, вона знаходиться в рідкісній компанії поряд з Елвісом Преслі, Майклом Джексоном і Мадонною; як автора пісень її порівнювали з Бобом Діланом, Полом Маккартні та Джоні Мітчелл. Будучи бізнес-леді, вона побудувала імперію вартістю, за деякими оцінками, понад 1 мільярд доларів", - йдеться у статті.

Обійшла Путіна та Сі Цзіньпіна. Журнал Time назвав людину цього року

Також видання зазначає, що Тейлор Свіфт "стала головною героїнею світу".

Обійшла Путіна та Сі Цзіньпіна. Журнал Time назвав людину цього року

Успіх Тейлор Свіфт

Зазначимо, що артистка далеко не рідко з'являється у різних списках впливових людей. В результаті успіхів і доходів Свіфт журнал Time помістив її до свого списку 100 найвпливовіших людей у 2010 та 2015 роках. Крім того, у 2011-2015 роках вона перебувала у топ-3 списку журналу Forbes Топових жінок із доходів у музиці.

У 2015 році Свіфт стала наймолодшою жінкою, яку помістили до списку журналу Forbes 100 найвпливовіших жінок, де Свіфт зайняла 64 місце. що також дозволило їй потрапити до Книги рекордів Гіннеса.

Тим часом варто зазначити, що поточний рік став для співачки непростим. Раніше у листопаді Тейлор Свіфт відклала концерт у Ріо-де-Жанейро після смерті 23-річної фанатки на своєму шоу. Додамо, що тоді бразильська прокуратура розпочала кримінальне розслідування у справі про трагічний випадок.

Детальніше про поп-ідол, її вплив на шанувальників та кращі образи Свіфт - читайте в матеріалі за цим посиланням.

Людина року за версією Time

Нагадаємо, 2022-го американський журнал Time назвав "Людиною року" президента України Володимира Зеленського та "український дух". У редакції видання тоді зазначали, що глава держави на початку повномасштабної війни Росії проти України зміг об'єднати весь світ навколо своєї країни та був зосереджений на тому, щоб утримати світогляд в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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