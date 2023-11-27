Тест для сильних духом. Оберіть один із фруктів і дізнайтесь, у чому ваша слабкість

Що потрібно зробити

Для того, щоб дізнатись більше про себе, не потрібно робити нічого складного.

Пропонуємо вам уважно роздивитись картинку, розташовану нижче, й обрати один із фруктів. Кожен із них відрізняється за кольором, формою, розміром, запахом, смаком і навіть текстурою.

Уважно подивіться на них і не думайте занадто довго. Оберіть перше, що сподобається вам найбільше.

Отже, обираємо між: яблуком, виноградом, бананом, апельсином, полуницею чи кокосом.

Готові? Поїхали!

Обрати потрібно лише один фрукт (фото: Іnfobae)

Про що свідчить ваш вибір

Вибір одного з фруктів привідкриває "завісу" вашої особистості й темпераменту. Нижче пропонуємо дізнатися, про що свідчить ваше рішення.

1. Яблуко

Яблуко символізує спокусу й пов'язане з пристрастю та емоціями. Якщо вибір був зроблений на користь цього фрукта, ви - імпульсивна й відверта людина. У більшості ситуацій ви можете діяти рішуче й емоційно. Водночас ваша слабкість може полягати у побоюванні бути вразливим, особливо у романтичних стосунках.

2. Виноград

Виноград символізує священність і заборону. Якщо вибір був зроблений на користь цього фрукта, ви - дуже глибока і чутлива людина. Зазвичай вам подобається все, що ви робите. Водночас ваша слабкість може полягати у надмірній самокритичності й побоюванні, що те чи інше рішення ви схвалили дарма.

3. Банан

Банан символізує веселощі й сміх і водночас ніжність і співчуття. Якщо вибір був зроблений на користь цього фрукта, ви - впевнена у собі життєрадісна людина, що рухається вперед зовні безтурботно. Вашою слабкістю може бути періодичне хвилювання щодо того, чи сприймають вас оточуючі люди достатньо серйозно.

4. Апельсин

Апельсин символізує силу волі й терпіння, поєднану з невимовною ніжністю. Якщо вибір був зроблений на користь цього фрукта, ви можете бути сильною, але дещо сором'язливою особистістю. Вашою слабкістю може бути невміння відмовити іншій людині (навіть аби не завдати шкоди собі).

5. Полуниця

Полуниця символізує романтичну любов і стійкість. Якщо вибір був зроблений на користь цього фрукта, ви, ймовірно, вірите в любов з першого погляду, хоча й не ідеалізуєте більшість романтичних історій. Водночас ваша слабкість може полягати у тому, що вам важко вірити в розчарування й нещирість у стосунках з людьми.

6. Кокос

Кокос символізує серйозність, вдумливість і практичність. Якщо вибір був зроблений на користь цього фрукта, ви любите спілкуватись з обраним колом людей і не сильно переймаєтесь критикою оточуючих. Водночас вам може бракувати ніжності та відвертості.