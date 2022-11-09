Тест на людяність: у Польщі українофобку поставили на місце

В одній із найбільших мереж польських супермаркетів Lidl покупцям про акційні товари повідомляють українською мовою. Проте не всіх це влаштовує. Одна із відвідувачок магазину обурилась цьому й поскаржилась на сторінці Lidl у соцмережі. Супермаркет оперативно прокоментував свою офіційну позицію.

З початку війни в Україні до Польщі прибули 1,6 млн біженців. Польські мережі динамічно почали змінювати свої пропозиції та комунікацію, щоб охопити якомога ширшу групу клієнтів та полегшити їм щоденні покупки.

Так у магазинах Lidl з гучномовців можна почути повідомлення українською. Інформацію про послуги у банках, на пошті та в офісах також часто транслюють українською та російською. Такі підходи до організації роботи подобаються не всім.

Відвідувачка магазину Lidl пані Анна написала на Facebook-профілі мережі: "Повідомлення в німецьких магазинах польською мовою?"

Клієнтка отримала швидку відповідь від представника мережі, в якій читаємо, що "підтримка українців у кризі біженців - це тест на людяність".

Переписка клієнтки магазину Lidl та представника мережі (Скріншот)

"Купівля продуктів - це, здавалося б, просте заняття, яке, однак, може викликати дискомфорт, коли ми не розуміємо етикетки та повідомлення на касі. Тому всі каси самообслуговування в наших магазинах також мають опцію українською мовою", - написали у мережі у Facebook представники Lidl.

Інші клієнти мережі цих супермаркетів сприйняли таку відповідь позитивно.