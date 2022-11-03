Любиш Росію - плати: у Німеччині старому українофобу вліпили гігантський штраф (відео)
У Німеччині на мітингу українців з'явився дідусь, який виявився завзятим прихильником держави-агресорки. Поліція виписала "мітингувальнику" непіднімний штраф, на який він тепер скаржиться у відеозверненні.
Журналіст Андрій Цаплієнко ділиться відео у своєму Telegram-каналі.
"Любити Росію в Німеччині стало дуже дорого", - пише Цаплієнко.
Ватний німецький дідусь пішов з російським прапором на демонстрацію українських біженців. Там він почав викрикувати різні проросійські гасла, проте пісенька грала недовго.
На відео з протесту видно, як пересічні жінки намагаються забрати в чоловіка прапор, але він нахабно їх відштовхнув і продовжив свою справу.
Поліціянти виписали йому штраф на суму майже в півтори тисячі євро. Тепер дідусь скаржиться, що це три його пенсії.
Раніше ми розповідали про росіянку, яка знущалася з українських біженців у Німеччині. До неї навідалася поліція.
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