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Любиш Росію - плати: у Німеччині старому українофобу вліпили гігантський штраф (відео)

Новость на русском →
Четвер 03 листопада 2022 15:29
Любиш Росію - плати: у Німеччині старому українофобу вліпили гігантський штраф (відео) Для дідуся сума штрафу дорівнює трьом місяцям життя на пенсії (колає:
Автор: Юлія Гаюк

У Німеччині на мітингу українців з'явився дідусь, який виявився завзятим прихильником держави-агресорки. Поліція виписала "мітингувальнику" непіднімний штраф, на який він тепер скаржиться у відеозверненні.

Журналіст Андрій Цаплієнко ділиться відео у своєму Telegram-каналі.

"Любити Росію в Німеччині стало дуже дорого", - пише Цаплієнко.

Ватний німецький дідусь пішов з російським прапором на демонстрацію українських біженців. Там він почав викрикувати різні проросійські гасла, проте пісенька грала недовго.

На відео з протесту видно, як пересічні жінки намагаються забрати в чоловіка прапор, але він нахабно їх відштовхнув і продовжив свою справу.

Поліціянти виписали йому штраф на суму майже в півтори тисячі євро. Тепер дідусь скаржиться, що це три його пенсії.

Раніше ми розповідали про росіянку, яка знущалася з українських біженців у Німеччині. До неї навідалася поліція.

Дивіться також порівняння, якими були українки та росіянки 100 років назад. Різниця приголомшлива!

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Російська Федерація штрафи