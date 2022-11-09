Тест на человечность: в Польше украинофобку поставили на место

В одной из самых больших сетей польских супермаркетов Lidl покупателям об акционных товарах сообщают на украинском языке. Однако не всех это устраивает. Одна из посетительниц магазина возмутилась этим и пожаловалась на странице Lidl в соцсети. Супермаркет оперативно прокомментировал свою официальную позицию.

С начала войны в Украину в Польшу прибыли 1,6 млн беженцев. Польские сети динамично начали менять свои предложения и коммуникацию, чтобы охватить как можно более широкую группу клиентов и облегчить им ежедневные покупки.

Так в магазинах Lidl из громкоговорителей можно услышать сообщение на украинском. Информацию об услугах в банках, на почте и в офисах также часто транслируют на украинском и русском. Такие подходы к организации работы нравятся не всем.

Посетительница магазина Lidl Анна написала на Facebook-профиле сети: "Сообщения в немецких магазинах на польском языке?"

Клиентка получила скорый ответ от представителя сети, в котором читаем, что "поддержка украинцев в кризисе беженцев - это тест на человечность".

Переписка клиентки магазина Lidl и представителя сети (Скриншот)

"Покупка продуктов - это, казалось бы, простое занятие, которое может вызвать дискомфорт, когда мы не понимаем этикетки и сообщения на кассе. Поэтому все кассы самообслуживания в наших магазинах имеют опцию на украинском языке", - написали в сети в Facebook представители Lidl.

Остальные клиенты сети этих супермаркетов восприняли такой ответ положительно.