Тест на коронавирус должны делать бесплатно всем: в Минздраве дали разъяснение

Тесты на коронавирус должны делать в Украине бесплатно всем. И это правило касается не только тех пациентов, у которых есть подозрение на коронавирусную инфекцию.
В Минздраве дали детальное разъяснение и перечислили, в каких случаях семейный врач выписывает направление на анализ.
По стандартам, которые утверждены Министерством охраны здоровья, направление на бесплатный ПЦР-тест семейные врачи должны выписывать таким пациентам:
Кроме того, в Минздраве отмечают, что первым трем категориям ПЦР назначают при условии, что пациентам не проводили скрининговый быстрый тест на определение антигена SARS-CoV-2.
Направление на бесплатное тестирование обязан выдавать семейный врач.
Если врач по разным причинам отказывается выдавать такое направление или у вас нет семейного врача, обращаться нужно на горячую линию Минздрава Украины по номеру: 0 800 60 20 19.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Минздраве перечислили все симптомы легкой формы коронавируса.
А также мы рассказывали о том, что киевский инфекционист озвучил, сколько держится иммунитет у переболевших коронавирусом. И это далеко не шесть месяцев, а намного больше.