В Минздраве назвали симптомы "легкого" коронавируса: проверьте признаки
Фото: в Минздраве перечислили симптомы легкой формы коронавируса (Getty Images)
Симптомы легкой формы коронавируса озвучили для украинцев в Министерстве здравоохранения.
Полный список опубликован на странице министерства в Facebook.
Отмечается, что все инфицированные могут совершенно по-разному переносить болезнь. Это все индивидуально и спрогнозировать течение заболевания - невозможно.
Симптомы легкой формы коронавируса:
- лихорадка до 38 градусов;
- насморк или заложенность носа;
- головная боль;
- боль в горле;
- боль в мышцах;
- кашель без признаков дыхательной недостаточности таких как, затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхательных движений, кровохарканье;
- желудочно-кишечные проявления (тошнота, рвота, диарея) без признаков обезвоживания;
- отсутствие изменений психического состояния (нарушение сознания, вялость)
- искажение обоняния (дизосмия), вкуса (дизгевзия) или потеря обоняния (аносмия), вкуса (авгезия).
Вирус постоянно мутирует, поэтому не воспринимайте этот список, как полный перечень. Медики рекомендуют украинцам делать тест на COVID-19 при любом проявлении симптомов ОРВИ.
"Важно, что симптоматика легкого течения заболевания не означает, что состояние пациента не будет ухудшаться", - отмечают в министерстве.
Напомним, что Ляшко сообщил о начале новой волны COVID-19.