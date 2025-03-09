Тест на якість напівфабрикатів за 5 секунд: перевірте прямо в магазині!

Напівфабрикати - це зручний варіант для швидкого приготування їжі, але не всі вони є безпечними та якісними. Щоб уникнути придбання продукції з великою кількістю хімічних добавок або неякісної сировини, варто знати простий спосіб перевірки ще до покупки.

Як саме перевірити напівфабрикати прямо у магазині - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Оцініть зовнішній вигляд

Передусім зверніть увагу на колір і текстуру продукту. Наприклад, у натуральних пельменів або котлет м'ясна частина має бути не занадто яскравою і без сірого або зеленуватого відтінку. Якщо фарш занадто червоний – у ньому можуть бути барвники, якщо сірий – продукт, ймовірно, зіпсований.

Шукайте сліди льоду

Якщо на напівфабрикатах є велика кількість льоду чи снігу, це може свідчити про неодноразове розморожування та повторне заморожування, що негативно впливає на якість. Продукт після такої обробки може мати водянисту консистенцію та втрачати смак.

Читайе склад

Чим менше у складі консервантів, підсилювачів смаку та ароматизаторів, тим краще. Основні інгредієнти повинні бути натуральними – наприклад, для м'ясних напівфабрикатів головним компонентом має бути саме м’ясо, а не соя, крохмаль чи рослинний білок.

Простий тест за 5 секунд

Щоб швидко визначити якість напівфабрикатів, достатньо легко стиснути їх в упаковці:

Якщо продукт твердий і не продавлюється - у ньому може бути занадто багато льоду або крохмалю .

- у ньому може бути . Якщо виріб м’який, немов губка - є ризик, що в ньому забагато сої або інших замінників м’яса .

- є ризик, що в ньому . Якісний продукт має бути пружним, не надто жорстким і не кришитися під легким натиском.

Перевіряємо упаковку

Зверніть увагу на цілісність пакування. Будь-які надриви, пошкодження чи здуття можуть свідчити про порушення умов зберігання або псування продукту.

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