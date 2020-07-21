Террорист из Луцка оказался писателем-неудачником: вся информация про Максима Плохого

В Луцке террорист Максим Плохой захватил автобус с заложниками и обещает взорвать вместе с собой примерно 20 человек. В городе продолжается антитеррористическая операция.

Сам мужчина уже выдвинул свои требования к власти и силовикам. Так, террорист хочет, чтобы бывшие и действующие представители власти, включая Игоря Коломойского, Рината Ахметова, Арсена Авакова, Петра Порошенко, Виктора Пинчука и других, а также главы СБУ, судов, церквей всех конфессий выложили в YouTube видео, где признают себя "террористами в законе". Президенту Украины Владимиру Зеленскому, согласно требованиям неадекватного человека, тоже следует сделать видеообращение с текстом: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем".

"Моя смерть взрывам не помеха. Поэтому, правда из уст 24-х спасет жизни сотням. С днем антисистемы. Не обманывайте себя. Празднуйте правду", - написал террорист в своих социальных сетях.

Скриншот заявления террориста Максима Плохого из Луцка

Кто такой Максим Плохой, который угрожает убить сотни украинцев

Известно, что мужчина родился 6 ноября 1975 года. Скорее всего, "Плохой" – это его не настоящая фамилия.

Под этим именем он издал книгу "Философия преступника. Апология Свободы. Антисистема". Книгу с эпиграфом "Что такое Свобода? Рай. Как в него попасть? Быть Преступником" он посвятил "всем, кто смог полюбить себя". Текст выложен в сеть для свободного скачивания, хотя существует и несколько экземпляров в бумажном виде.

В этой книге автор описывает свою жизнь. В частности, как следует из текста, он учился в духовной семинарии (возможно, это повлияло в дальнейшем на то, что Максим часто цитирует различные религиозные тексты). Но в 17 лет он оказался в тюрьме для малолетних преступников.

Максим Плохой (скрин из видео)

"Просидев под следствием на малолетке два месяца, я вышел под подписку о невыезде. И сразу же приступил к осуществлению мечты стать авторитетным и богатым, конечно же, преступным путем... В 17 лет я был главарем банды... Досье моих подвигов, собранное ментами, позволило суду впаять мне, 18-летнему, шесть лет лишения свободы. Это был мой первый срок, который я отсидел до звонка", - пишет Максим в своей книге.

При этом, он подробно описывает все места, где ему якобы пришлось побывать. Также Максим подписан на большое количество уголовных сообществ в "ВКонтакте".

Кроме прозаической книги, которую, к слову, никто не комментирует в онлайн-магазинах и не покупает, Плохой написал несколько стихов. Вот один из них, который называется "Злость":

Моя злость рикошетит от мира

Ударяет мне в сердце и мозг,

Сотворили себе мы кумира

И бичует он тысячью розг

Каждый молится этому Страху,

Отдавая всю волю ему

Всю свободу бросает на плаху,

Превращающий веру в вину

Моя злость рикошетит от неба

Ударяет кошмарами снов,

Сотворили себя смыслов реки

И текут они ядами слов

Мне сегодня приснилась молитва

Я молчаньем ее назову,

Предстоит, может, главная битва

С ее поля в себя я уйду

На своей странице в социальной сети он часто цитирует Франца Кафку, Льва Толстого и других философов.

В 2015 году Максим также имел проблемы с законом.

"В пятницу 13-го пожаловали псы системы с ордером на обыск; говорят, что машина, на которой совершили преступление, и которую нашли сожженной, принадлежит мне. Тот факт, что моя машина (похожа на сгоревшую) стояла и стоит в гараже, - их не интересует. Изъяли все, что хотели, "на экспертизу". Меня тоже изъяли и до вечера допрашивали. Я знаю, что весь этот цирк из-за моей книги. "Слишком умный", - ответил один из псов на мой вопрос о причинах обыска..." - писал тогда террорист, не уточнив, о каком преступлении идет речь.

Отрывок из книги Максима Плохого (скриншот)

Впоследствии в полиции сообщили, что захватчик автобуса в Луцке находился на психиатрическом лечении.

Также мы писали, что появились видео со стрельбой, где террорист захватил автобус с людьми.

Напомним, что 21 июля в 9:25 террорист сам позвонил в полицию и сообщил о захвате автобуса с заложниками в центре Луцка.