У Тернополі військового не пустили до закладу, оскільки "форма відлякує людей" (відео)

Деталі скандалу з військовим у Тернополі

Охоронець закладу сказав бійцю ЗСУ, що у формі йому не можна заходити, оскільки "вона відлякує клієнтів закладу". Також чоловік сказав, що у кафе існує політика дрес-коду.

Військовий у камуфляжі обурився, що захищає Україну на війні, а коли приїжджає додому, його навіть не пускають до закладу.

Охоронець повідомив, що це не його вимога, а адміністрація.

Відео можна переглянути за посиланням.

Реакція закладу на скандал

Пізніше адміністрація закладу зробила публікацію в Instagram і повідомила всіх, їм "дуже прикро" через ситуацію, що сталася з військовослужбовцем. Керівництво бару вибачилося і заявило, що така ситуація більше не повториться.

Реакція закладу на скандал із військовим (Скріншот)

Що думають українці з цього приводу

У коментарях на Facebook українці обурилися та закликали закрити заклад, до якого не пускали українського захисника.