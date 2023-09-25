У Тернополі військового не пустили до закладу, оскільки "форма відлякує людей" (відео)

У Тернополі військового не пустили до місцевого закладу, пояснивши, що його форма - це невідповідність дрес-коду.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на Telegram журналіста Андрія Смолія.
Охоронець закладу сказав бійцю ЗСУ, що у формі йому не можна заходити, оскільки "вона відлякує клієнтів закладу". Також чоловік сказав, що у кафе існує політика дрес-коду.
Військовий у камуфляжі обурився, що захищає Україну на війні, а коли приїжджає додому, його навіть не пускають до закладу.
Охоронець повідомив, що це не його вимога, а адміністрація.
Відео можна переглянути за посиланням.
Пізніше адміністрація закладу зробила публікацію в Instagram і повідомила всіх, їм "дуже прикро" через ситуацію, що сталася з військовослужбовцем. Керівництво бару вибачилося і заявило, що така ситуація більше не повториться.
У коментарях на Facebook українці обурилися та закликали закрити заклад, до якого не пускали українського захисника.
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