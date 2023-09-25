В Тернополе военного не пустили в заведение, так как "форма отпугивает людей" (видео)

Детали скандала с военным в Тернополе

Охранник заведения сказал бойцу ВСУ, что в форме ему нельзя заходить, так как "она отпугивает клиентов заведения". Также мужчина сказал, что в кафе существует политика дресс-кода.

Военный в камуфляже возмутился, что защищает Украину на войне, а когда приезжает домой, то его даже не пускают в заведение.

Охранник сообщил, что это не его требование, а администрации.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Реакция заведения на скандал

Позже администрация заведения сделала публикацию в Instagram и сообщила всем, им "очень досадно" из-за ситуации, которая произошла с военнослужащим. Руководство бара принесло извинения и заявило, что такая ситуация больше не повторится.

Реакция заведения на скандал с военным (Скриншот)

Что думают украинцы по этому поводу

В комментариях на Facebook украинцы возмутились и призвали закрыть заведение, в которое не пускали украинского защитника.