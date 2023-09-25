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В Тернополе военного не пустили в заведение, так как "форма отпугивает людей" (видео)

В Тернополе военного не пустили в заведение (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Тернополе военного не пустили в местное заведение, объяснив, что его форма несоответствует дресс-коду.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram журналиста Андрея Смолия.

Детали скандала с военным в Тернополе

Охранник заведения сказал бойцу ВСУ, что в форме ему нельзя заходить, так как "она отпугивает клиентов заведения". Также мужчина сказал, что в кафе существует политика дресс-кода.

Военный в камуфляже возмутился, что защищает Украину на войне, а когда приезжает домой, то его даже не пускают в заведение.

Охранник сообщил, что это не его требование, а администрации.

Видео можно посмотреть по ссылке.

Реакция заведения на скандал

Позже администрация заведения сделала публикацию в Instagram и сообщила всем, им "очень досадно" из-за ситуации, которая произошла с военнослужащим. Руководство бара принесло извинения и заявило, что такая ситуация больше не повторится.

Реакция заведения на скандал с военным (Скриншот)

Что думают украинцы по этому поводу

В комментариях на Facebook украинцы возмутились и призвали закрыть заведение, в которое не пускали украинского защитника.

  • Це заклад закрити ,разом з його хазяіном! Потвори!
  • Охоронця на нулі!
  • Мене у Києві в одну фірму з проблемою запустили, був у формі, бо наказ -у камуфляжі не пускати.
  • Ну війна вже закінчилась. Це ж не впереше. Вже в Дніпрі таке було.

Как мы ранее писали, Дмитрий Ступка нахамил маме известного защитника "Азовстали".

Кстати, блогера, оскорблявшего военных, избили в Полтаве.

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