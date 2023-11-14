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У Тернополі раптово померла маленька дитина на прийомі у стоматолога: деталі

Тернопіль, Вівторок 14 листопада 2023 18:00
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У Тернополі раптово померла маленька дитина на прийомі у стоматолога: деталі Однорічна дитина померла в кабінеті у стоматолога (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Тернополі сталася жахлива трагедія - помер маленький хлопчик під час відвідин кабінету стоматолога. Йому стало погано під час лікування зубів. І хоча лікарі все зробили належним чином, врятувати малюка їм не вдалося.

Деталі цієї трагедії розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення Національної поліції у Тернопільській області.

У державну клініку хлопчика, якому 1 рік та 10 місяців, привезла мама. У малюка діагностували карієс на зубах, який треба було пролікувати.

Оскільки хлопчик зовсім маленький, лікарі пояснили, що такі процедури проводяться лише під наркозом. Мамі та сину видали направлення для здачі усіх аналізів.

Через півтори години після початку операції в дитини почав падати тиск. Його відвезли в реанімаційне відділення.

Проте вивести малюка з наркозу медикам не вдалося, а вже ввечері лікарі констатували смерть дитини.

Остаточну причину смерті дитини зможуть повідомити тільки після проведення розтину. Даний факт слідчі внесли в ЄРДР відповідно до частини 2 статті 140 (Неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником) ККУ.

Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська окружна прокуратура. Триває слідство.

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