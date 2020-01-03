Под Тернополем жестоко избили ветерана АТО: детали происшествия

В Тернопольской области жестоко избили ветерана АТО. Как сообщила его дочь Лана Макаренко на своей странице в Facebook, конфликт произошел по определенной причине, и местный предприниматель бил ее отца молотком по голове.

Сообщается, что инцидент произошел в селе Швейков Монастырского района Тернопольской области. На участника боевых действий на Донбассе напал местный предприниматель, владелец продуктового магазина в селе. Пострадавший обвинил владельца магазина в несанкционированной продаже алкоголя. В ответ тот схватился за молоток и набросился на местного жителя.

"Посмотрите, как побил моего отца, бойца АТО, местный предприниматель Коржановский Николай. Молотком по голове! Папа борется против несанкционированной торговли алкоголем в магазине, владельцем которого является Коржановский. Всю молодежь нашего села спаивает паленым алкоголем, теперь набросился на отца", - написала Макаренко и попросила отозваться свидетелей данного нападения.

"Прошу всех свидетелей дать показания, так как сокрытие информации тоже карается законом. Заявления написаны", - добавила женщина и опубликовала фотографию своего отца, всего в крови.

В комментариях она рассказала, что это не первый конфликт с владельцем сельского магазина, который незаконно торгует алкоголем. Ранее участник АТО уже обращался по поводу данного факта, но на его заявления не отреагировали в местных органах.