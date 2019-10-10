Под Тернополем женщина вынесла из огня троих соседских малышей (фото)

Женщина спасла от огня троих детей (Коллаж РБК-Украина)

Соседка вынесла детей из горящего дома до приезда спасателей

В Тернопольской области соседка вынесла из огня троих соседских малышей, когда дом уже вовсю полыхал. Женщина спасла жизнь детям до того, как приехали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Пожар произошел в селе Турильче Борщаговского района. Одноэтажный дом загорелся, когда дети были дома одни.

"Огонь уничтожил облицовку стен на площади 30 квадратных метров и предметы быта", - уточнили в ведомстве.

Еще до приезда на место трагического инцидента спасателей местная жительница села Дарья Бабий. Она вынесла через окно детей трех, пяти и одиннадцати лет.

Фото: Пожар уничтожил почти весь дом (ГСЧС)

Видео: Женщина вынесла из огня троих детей (YouTube/TV4)