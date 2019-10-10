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Під Тернополем жінка винесла з вогню трьох сусідських малюків (фото)

STYLERЖиття    10.10.2019 - 12:13
Під Тернополем жінка винесла з вогню трьох сусідських малюків (фото)
Жінка врятувала від вогню трьох дітей (Колаж РБК-Україна)

Сусідка винесла дітей з палаючого будинку до приїзду рятувальників

У Тернопільській області сусідка винесла з вогню трьох сусідських малюків, коли будинок вже щосили палахкотів. Жінка врятувала життя дітям до того, як приїхали рятувальники. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. Пожежа сталася у селі Турильче Борщагівського району. Одноповерховий будинок загорівся, коли діти були вдома самі.

"Вогонь знищив облицювання стін на площі 30 квадратних метрів і предмети побуту", - уточнили у відомстві.

Ще до приїзду на місце трагічного інциденту рятувальників місцева жителька села Дар'я Бабій. Вона винесла через вікно дітей трьох, п'яти і одинадцяти років.

Під Тернополем жінка винесла з вогню трьох сусідських малюків (фото)Під Тернополем жінка винесла з вогню трьох сусідських малюків (фото)Під Тернополем жінка винесла з вогню трьох сусідських малюків (фото)Фото: Пожежа знищила майже весь будинок (ДСНС)

Відео: Жінка винесла з вогню трьох дітей (YouTube/TV4)

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