Под Тернополем учитель музыки годами приставал к школьницам: лез целоваться и трогал

Как рассказал отец одной из учениц 7-го класса, учитель добивался его дочь в 2019-2020 годах, а также в марте 2021 года. Девочка о насилии не сообщила родителям, но рассказала о ситуации своей подружке, которая также стала жертвой учителя. Девочка не выдержала и рассказала все своей матери. Педагог был задержан, и полиция завела уголовное дело.

"Во время уроков музыки он осуществлял объятия против ее воли. Когда она перешла в шестой класс, учитель просунул руку ее под свитер и поймал ее рукой за грудь. Она, испугавшись, что он будет дальше касаться ее груди, выбежала из класса, однако о данном случае никому не рассказывала, потому что боялась учителя. Также, когда дочь была в седьмом классе, указанный учитель музыки, воспользовавшись тем, что она была одна, просунул руку ей под одежду и касался ее груди. Перед уроком и после окончания урока он осуществлял объятия и периодические поцелуи в губы. Учитель музыки 6 раз целовал ребенка в губы", - рассказал отец пострадавшей школьницы на суде.

Мать еще одной жертвы педагога сообщила, что он добивался ее дочь и девочка теперь отказывается посещать школу.

"Учитель 8 февраля 2021 позвал ребенка в класс музыки, где начал обнимать ее без ее согласия. Он подошел сзади к ней, обхватил ее двумя руками, прижал ее к себе и касался ее груди. 12 марта 2021 перед проведением 5-го урока учитель музыки призвал ее дочь в класс, где в это время никого не было, и поцеловал ее в губы. Также накануне 10 марта 2021 указанный учитель по окончании 4-го урока физической культуры, призвав ее малолетнюю дочь в свой кабинет, снова целовал ее в губы", - говорится в материалах суда.

Изначально полиция завела дело о буллинге, но после показаний родителей и пострадавших детей, дело было переквалифицировано по статье о сексуальном насилии над детьми. Материалы переданы в прокуратуру, продолжается расследование.